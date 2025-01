Tunisie: Les ministres des Affaires étrangères et de l'Économie participent à la réunion annuelle du Forum de Davos

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nefti ainsi que le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafid, participeront, au nom du Président de la République, à la 55ème édition de la réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tiendra à Davos (Suisse) du 20 au 24 janvier 2025 sous le thème « La coopération à l'ère intelligente ».

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué, lundi, dans un communiqué, que le ministre Mohamed Ali al-Nafti participera à un certain nombre de panels de haut niveau programmés dans l'agenda du Forum de Davos, ce qui constituera, a-t-il dit, une occasion importante pour définir davantage les priorités économiques du pays au cours de la prochaine période et les efforts nationaux dans les domaines du développement durable, de la lutte contre les changements climatiques et de la promotion de l'utilisation de la technologie numérique, outre le renforcement des relations de coopération entre la Tunisie et les différents partenaires dans le monde pour inclure des domaines particulièrement prometteurs et à forte valeur ajoutée.

Cette participation sera également l'occasion de « mettre en exergue la vision du Président de la République, d'instaurer un ordre mondial basé sur la solidarité, la justice et l'égalité et de renforcer la coopération multilatérale afin de faire face collectivement et efficacement aux défis existants ». Au cours de sa participation à Davos, le ministre des Affaires Etrangères aura des rencontres bilatérales avec un certain nombre de ses homologues de pays frères et amis ainsi qu'avec les chefs de délégations d'un certain nombre d'organisations internationales participant au forum, selon la même source.