Tunisie: Barrages - Un taux de remplissage de 31,4%

Les barrages tunisiens sont remplis à hauteur de 31,4% à la date du 20 janvier 2025, avec des réserves globales en eau de l'ordre de 737,166 millions de m3, selon la situation hydraulique des barrages, publiée lundi par l'Observatoire nationale de l'agriculture (ONAGRI).

En comparaison avec la même journée de l'année précédente, les réserves en eau collectées dans les barrages ont enregistré une baisse de 3,62%, passant de 764,898 millions de m3, à 737,166 millions de m3, au 20 janvier 2025.

Les apports les plus élevés ont été enregistrés principalement pour les barrages du Nord (36,8%) avec un volume de 675,092 millions de m3. Les autres barrages du Cap Bon et du Centre ont enregistré des taux de remplissage respectifs de 18,2% avec un stock de 11,266 millions de m3, et de 11,3% avec des réserves en eau de 50,808 millions de m3.

Toujours jusqu'à la date du 20 janvier 2025, la répartition de ces réserves en eau aux principaux barrages du Nord montre que le volume le plus important est collecté dans le barrage El Barrak (183,029 millions de m3), suivi des barrages Sidi Salem (107,021 millions de m3), Sejnane ( 63,605 millions de m3), Bouhertma (41, 502 millions de m3) , Joumine ( 18,542 millions de m3) et Siliana ( 7,178 millions de m3) .Pour les barrages du Centre, il s'agit du barrage Sidi Saad qui a enregistré un stock de 22,109 millions de m3, de ceux de Bir M'Cherga (8,430 millions de m3) et de Nebhana (4,753 millions de m3).

Pour cette saison, les apports des barrages sont de 466,165 millions de m3 par rapport à une moyenne de la période de 734,251 millions de m3, soit un écart de 268,085 millions de m3. Jusqu'au 20 janvier 2025, les apports enregistrés sont de l'ordre de 9,010 millions de m3, répartis entre les barrages du Nord (8,888 millions de m3), les barrages du Centre (0,080 million de m3) et les barrages du Cap Bon (0,045 million de m3).

S'agissant des lâchers, durant la journée du 20 janvier 2025, ils sont de l'ordre de 0,971 million de m3, répartis entre les barrages du Nord (0,961 million de m3), et les barrages du Centre (0,010 million de m3). L'alimentation du Lac Ichkeul de la saison actuelle jusqu'au 20 janvier 2025 a fait ressortir un total de 0,525 million de m3 contre 0,115 million de m3 à la même date de la saison précédente.