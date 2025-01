Tunisie: Entrepreneuriat - 12ème édition du festival « Riyeda », les 29 et 30 janvier, à la Cité de la Culture

La deuxième édition du festival de l'entrepreneuriat en Tunisie « Riyeda », organisé par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII), aura lieu les 29 et 30 janvier 2025, à la Cité de la culture à Tunis, sous le thème « Innovation et Développement Durable ».

Co-organisée avec l'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), cette édition devrait accueillir 15 000 visiteurs dont des entrepreneurs, des décideurs, des investisseurs et des passionnés de changement, selon le portail électronique de Riyeda.

Y prendront part également 87 experts et conférenciers pour partager leur vision, leur expertise et leurs stratégies gagnantes, 85 exposants, représentants des entreprises et des organisations pour dévoiler des innovations inédites et 50 startups porteuses d'idées originales et à fort impact.

Au programme figurent des conférences qui aborderont les grandes tendances économiques et environnementales, dont la « Transformation digitale et entrepreneuriat : comment les technologies émergentes révolutionnent la création d'entreprises », le « Financement de l'innovation : comment repenser les modèles financiers pour accompagner les entrepreneurs face aux nouveaux défis économiques ? » et la « Valorisation de la propriété intellectuelle : un levier pour la compétitivité et la création de valeur socio-économique ».

Il s'agit également de l'organisation des ateliers interactifs visant à outiller les entrepreneurs face aux défis du développement durable et leur aider à transformer leurs idées en actions concrètes.

Le salon abritera aussi un espace d'exposition qui permettra aux participants d'explorer tout l'écosystème entrepreneurial et de rencontrer des startups et des entreprises innovantes.