Congo-Kinshasa: Un pacte de paix pour l'est du pays

Kinshasa — « Pacte social pour la paix et la coexistence en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs » : tel est le nom de l'accord signé par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et l'Église du Christ au Congo (ECC), l'organisme qui regroupe 64 dénominations protestantes et évangéliques en République Démocratique du Congo (RDC), Cette initiative vise à rétablir la paix dans les provinces orientales du pays, en proie depuis plus de 30 ans au chaos et à la violence en raison de la présence de centaines de groupes armés souvent parrainés par des étrangers (voir Fides 17/1/2023).

L'initiative a été annoncée lors d'une conférence de presse conjointe à Kinshasa par Monseigneur Donatien Nshole et le Révérend Eric Nsenga, respectivement secrétaires généraux de la CENCO et de l'ECC, qui ont souhaité que 2025 devienne « l'année de la paix ».

Le pacte social s'inspire du concept de « Bumuntu », une notion ancrée dans la sociologie et la spiritualité africaines, qui invite chaque individu à faire preuve d'empathie, de respect mutuel et de solidarité. Le Bumuntu, par son caractère inclusif, favorise la cohésion sociale et rejette les logiques d'exclusion et de violence, incompatibles avec l'identité africaine profonde.

Le Pacte social repose sur les cinq principes fondamentaux suivants : restaurer les valeurs sociales et spirituelles du « Bumuntu » ; résoudre les conflits par le dialogue et s'attaquer aux causes profondes sans violence ; embrasser la diversité pour renforcer l'unité et traverser l'Afrique ; persuader les dirigeants politiques de mettre fin aux conflits armés, de promouvoir le développement durable et de limiter l'exploitation des ressources naturelles ; encourager un soutien international sincère en faveur de la justice, de la paix et de la viabilité de l'environnement.

Pour mettre en oeuvre le pacte social, la CENCO et l'ECC formeront des commissions thématiques sur la paix et la cohésion sociale, qui formuleront une charte nationale pour la paix et l'harmonie. Enfin, une « Conférence internationale pour la paix, le développement conjoint et la coexistence dans les Grands Lacs » sera organisée.