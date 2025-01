Afrique Centrale: Plaidoyer pressant pour la paix, RDC-Rwanda - Félix Tshisekedi exige la mobilisation à grande échelle !

Au Palais de la Nation, à Kinshasa, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a organisé, samedi 18 janvier 2025, la cérémonie d'échanges de voeux avec les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accrédités en RD. Congo. Dans son allocution, il a présenté la situation globale que traverse le pays, épinglé les avancées accomplies sous sa férule, depuis son investiture, en janvier 2024, pour son second mandat, et énuméré les défis importants qui restent à relever dans la gouvernance publique.

Au sujet de la crise sécuritaire dans l'Est, le Chef de l'Etat a réitéré sa détermination à mener, sans faille, la bataille pour le retour effectif de la paix et le rétablissement de l'autorité de l'Etat. De vive voix, il a sollicité, par la même occasion, l'implication totale de la Communauté internationale pour appuyer les efforts de la RDC visant à mettre fin au conflit persistant dans sa partie orientale.

Mobilisation à grande échelle

"Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un autre registre, nos efforts pour renforcer l'autorité de l'État et garantir la sécurité de nos citoyens se poursuivent avec une détermination sans faille. Dans ce contexte, la mise en oeuvre du plan de désengagement progressif de la MONUSCO représente une étape essentielle.

Ce processus, mené en concertation avec les Nations Unies et conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité, est une réponse à la volonté légitime de notre peuple de voir l'Etat congolais assumer pleinement ses responsabilités en matière de sécurité et de gouvernance.

Nous avons entamé ce désengagement de manière ordonnée dans la province du Sud-Kivu, en mettant en place des mécanismes pour éviter tout vide sécuritaire. Ce retrait progressif est accompagné d'un renforcement significatif des capacités de nos Forces armées (FARDC) et de nos forces de sécurité, qui ont démontré leur engagement à protéger notre territoire et nos populations.

Cependant, je tiens à souligner que ce processus ne pourra réussir que si la communauté internationale reste mobilisée pour appuyer les efforts de stabilisation et répondre aux causes profondes des conflits qui ravagent certaines parties de notre pays", a indiqué, haut et fort, le Président Félix Tshisekedi. Poursuivant son élan, il a fait mention des innovations apportées sous son impulsion pour la gestion responsable des aspects essentiels liés à l'intégration des anciens rebelles congolais au sein de la société.

"Nous avons renforcé l'action du Plan national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le P-DDRCS. Ce programme, fondamental pour la réintégration des anciens combattants dans la vie civile, vise à offrir une alternative durable aux jeunes enrôlés dans des groupes armés.

Il contribue à briser le cycle de la violence en créant des opportunités économiques et sociales pour les populations les plus vulnérables. Le P-DDRCS ne se limite pas à la démobilisation des combattants ; il s'inscrit dans une vision plus large de stabilisation des zones affectées par les conflits. A travers des initiatives de relèvement communautaire, nous œuvrons pour restaurer l'autorité de l'Etat, reconstruire les infrastructures de base et offrir aux populations locales les services essentiels dont elles ont été privées pendant des années.

Cette démarche, bien que complexe, est essentielle pour poser les bases d'une paix durable et pour rétablir la confiance entre l'Etat et ses citoyens", a assuré le Chef de l'Etat, devant les diplomates en poste à Kinshasa, dans son intervention solennelle, au cours de la cérémonie d'échanges de voeux.