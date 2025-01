Congo-Kinshasa: Résultats des législatives à Masi et Yakoma - La Cour Constitutionnelle tranche aujourd'hui !

Lors de son audience publique, tenue la semaine dernière, la Cour Constitutionnelle, sous la conduite de son Président, M. Dieudonné Kamuleta Badibanga, a passé sous le scalpel, au total, huit affaires dans le dossier lié aux contentieux des résultats issus des législatives nationales, organisées, par le Centrale électorale, tout dernièrement, à Masimanimba, au niveau de la province du Kwilu, et à Yakoma, au Nord-Ubangi.

Sur les huit causes passées sous examen, ce jour-là, aucun dossier n'avait reçu, de la part du Ministère public, un avis favorable pour, entre autres, insuffisance des preuves et défaut de qualité du requérant. C'est donc pour aujourd'hui, lundi 20 janvier 2025, que la Haute Cour, sous la férule de Dieudonné Kamuleta, a confirmé la tenue d'une nouvelle audience pour rendre ses arrêts et tourner, cette fois-ci, la page du rattrapage des joutes électorales organisées, avec succès, par le Bureau de Denis Kadima, au niveau de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

D'après les résultats proclamés, Mbui Kaya Nyi Mbui Guido et Koyibe Koyaabakele Maximilien ont été élus pour Yakoma, au Nord-Ubangi. Tandis que Didier Mazenga, Jean Kamisendu, Tryphon Kin-kiey Mulumba, Donald Sindani et Paul Delacroix Luwansangu, ont, pour leur part, remporté la bataille, en bonne et due forme, du côté de Masimanimba.