Afrique: Forum Europe-Afrique de la Jeunesse, UNGAE - Patrick Muyaya invité à la 1ère édition à Dakar

Le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a accueilli une délégation de l'Union pour la Nouvelle Génération Africaine et Européenne (UNGAE) dans son cabinet. Cette rencontre, qui s'est tenue mardi 14 janvier 2025, a été marquée par des échanges fructueux sur divers sujets relatifs à la jeunesse et à la paix en République Démocratique du Congo.

La délégation, conduite par l'ambassadeur de la jeunesse congolaise, Ado Yuhe, comprenait également Antoine Claude Okouongo, président de l'UNGAE, et Stelvy Emerson Banzouri, vice-président de l'UNGAE. Lors de cette audience, ils ont remis au Ministre Muyaya une invitation pour participer à la première édition du Forum Europe-Afrique de la Jeunesse, qui se tiendra du 8 au 10 mai prochain à Dakar.

Ado Yuhe a exprimé sa satisfaction à l'issue de la rencontre, soulignant l'intérêt constant du ministre pour la jeunesse congolaise.

"C'est un réel plaisir, en ma qualité d'ambassadeur de la jeunesse congolaise, de rencontrer le Ministre de la Communication et Médias, Son Excellence Patrick Muyaya, qui s'intéresse toujours à la jeunesse congolaise. Son engagement se concentre surtout sur le développement, la paix et la sécurité, tant pour la jeunesse congolaise que pour l'ensemble de la population congolaise, afin de concrétiser la vision du Chef de l'Etat.

Ce soir, j'ai eu l'honneur d'accompagner la délégation de l'Union pour la Nouvelle Génération Africaine et Européenne pour discuter de plusieurs sujets relatifs à la paix en République Démocratique du Congo et aborder divers thèmes concernant la jeunesse congolaise et africaine en particulier", a-t-il déclaré.

Antoine Claude Okouongo, président de l'UNGAE, a également exprimé sa gratitude envers le ministre Muyaya pour son accueil chaleureux. "Nous avons eu la chance de rencontrer Son Excellence le Ministre Patrick Muyaya, qui est un Ministre reconnu un peu partout, je pense, au-delà de l'Afrique et surtout au-delà de la RDC, jusqu'en Europe où se trouve notre siège.

Aujourd'hui, nous lui avons remis l'invitation pour le forum que nous organisons à Dakar au mois de mai. L'importance pour nous ici est de souligner que la paix est extrêmement importante, d'où le fait que nous invitions Son Excellence Muyaya, car il défend constamment les valeurs de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans le monde", a-t-il souligné.

Le Forum Europe-Afrique de la Jeunesse, considéré comme un pont entre les deux continents, vise à réunir plus de 200 jeunes leaders, entrepreneurs, membres de la société civile et représentants institutionnels des pays européens et africains. "Il est crucial que la jeunesse soit toujours conviée à ce genre d'événements et qu'elle participe activement à ces actions. Nous remercions donc Son Excellence Muyaya pour son accueil au sein de son ministère et pour cette audience", a ajouté Antoine Claude Okouongo.

Ce forum comprendra des sessions plénières, des ateliers thématiques et des activités de réseautage. Autour du thème central "La paix en Afrique", les travaux et ateliers se concentreront sur des sujets tels que les médias, l'éducation, l'environnement, la parité et l'économie. Les objectifs de cet événement incluent la facilitation des échanges et du dialogue, la promotion de la compréhension mutuelle, le renforcement de la coopération et des partenariats, ainsi que la mise en lumière des capacités des jeunes.

L'Union pour la Nouvelle Génération Africaine et Européenne (UNGAE) est une plateforme dédiée aux jeunes européens et africains, visant à renouer des relations nouvelles entre les deux continents, axées sur la paix et le développement durable. Stelvy Emerson Banzouri, vice-président de l'UNGAE, a souligné l'importance de ce forum pour aborder des enjeux cruciaux pour l'avenir des jeunes, tels que la paix et la sécurité.

« Nous organisons ce forum Europe-Afrique de la jeunesse qui se tiendra à Dakar début mai. Il portera principalement sur la paix, un élément essentiel dans ce monde perturbé par plusieurs conflits. C'est l'occasion pour les jeunes européens, africains et notamment congolais de participer à une discussion sur les enjeux qui comptent pour leur avenir : la paix et la sécurité », a-t-il déclaré.

En outre, le forum abordera des discussions sur les médias notamment, sur Internet et les GAFAM, ainsi que sur des thèmes tels que le leadership féminin et l'entrepreneuriat vert. « Il concernera toutes les questions que les jeunes nous ont adressées en Afrique comme en Europe sur les sujets qui leur importent le plus aujourd'hui », a ajouté Banzouri.

Toujours à l'écoute et proche de la jeunesse, le Ministre de la Communication et Médias a accepté l'invitation de l'UNGAE et a exprimé son soutien à l'organisation de ce premier forum sur le continent africain. Il a également demandé à la délégation, accompagnée de l'ambassadeur Ado Yuhe, de parler du forum à Mme Noëlla Ayeganagato Nakwipone, Ministre de la Jeunesse et de l'Eveil patriotique, pour assurer une participation effective de la jeunesse congolaise en mai prochain.

Ce forum représente une opportunité unique pour les jeunes leaders de l'Afrique et de l'Europe de se rencontrer, d'échanger et de collaborer sur des projets visant à promouvoir la paix et le développement durable.