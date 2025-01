Sénégal: Mountaga Diao - « Toutes les dispositions seront prises pour la sécurité des hôtels et des touristes »

Pointe Sarène — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mountaga Diao, réagissant à l'attaque armée contre l'hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène dans la nuit de samedi à dimanche, a assuré à l'APS que les autorités prendront toutes les nécessaires pour assurer la sécurité des réceptifs hôteliers et des touristes.

Des malfaiteurs ont attaqué l'hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène (Mbour), dans la nuit de samedi à dimanche, emportant un butin de plus de 12 millions de francs CFA.

« Les autorités vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des hôtels et des touristes [...], que ce soit (avec) le ministère de l'Intérieur ou le ministère des Forces armées, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour renforcer le dispositif sécuritaire de Riu et des touristes », a-t-il déclaré, au terme d'une rencontre avec les responsables de l'hôtel.

« Ce qui est certain, c'est que cela ne va plus se répéter, car ce n'est pas en ce moment que la saison touristique va s'arrêter », a martelé le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, accompagnée d'une délégation comprenant le secrétaire général de son département et la directrice de la promotion touristique (DPT).

Il y avait aussi le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao, le préfet du département Mbour, Amadou Diop, le sous-préfet de Sindia, et le maire de Malicounda, Maguette Sène.

Le ministre du Tourisme a visionné sur place les vidéos de l'attaque, qui montrent des gens encagoulés, armés de coupe-coupe et de fusil s'introduire dans l'hôtel, conduisant à la caisse quelques employés menottés par derrière.

Une fois arrivée à l'intérieur, certains malfrats ont enfermé les employés dans une pièce, pendant que d'autres tentaient de défoncer avec un gros marteau une armoire contenant de l'argent.

« Nous n'allons plus permettre ces situations, parce tout simplement, nous avons pour ambition de faire du Sénégal la plus grande station balnéaire en Afrique », a réagi le ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Se félicitant de la réaction des forces de défense et de sécurité, venus à la rescousse, Mountaga Diao a relevé que « le tourisme est l'un des moteurs de la croissance économique qui a une bonne place dans le référentiel » des politiques publiques du pays.

Dans cette optique, il a annoncé plusieurs mesures, dont la construction prochaine d'un commissariat chargé du tourisme aux environs de Pointe Sarène et d'une station d'épuration, ainsi que la réalisation d'une voie de 15 kilomètres pour contourner Mbour.

« Tout cela constitue des contraintes levées pour que Riu puisse construire son deuxième hôtel pour amener le nombre de chambres à mille, car on en a besoin en perspective des JOJ 2026 », a-t-il relevé.

Mountaga Diao a invité cette chaîne hôtelière à « construire au Sénégal d'autres hôtels pour avoir une capacité de cinq mille lits pour pouvoir organiser la Coupe d'Afrique ».

Les responsables de l'hôtel se sont félicités de cette visite du ministre, plaidant pour le renforcement de la sécurité.

Selon un des responsables de l'hôtel, « 12 100.000 francs CFA ont été emportés », lors de cette attaque à main armée.