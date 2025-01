Sénégal: Des réformes en matière de déconcentration et de décentralisation prévues pour la gestion des futurs pôles économiques

Diamniadio — L'administration des huit pôles économiques à créer à travers le territoire national va s'accompagner de réformes publiques en matière de déconcentration et de décentralisation des pouvoirs de l'État, a assuré le président de la République, lundi, à Diamniadio (ouest).

« Je signale l'importance de la refondation de l'action des pouvoirs publics, qui doit être conforme aux besoins et aspirations des populations, en repensant la déconcentration et en revitalisant la décentralisation », a dit Bassirou Diomaye Faye à l'ouverture de la conférence des administrateurs et managers publics.

« Repenser la déconcentration, c'est évaluer la mise en oeuvre de la charte de la déconcentration de 2020 », a expliqué M. Faye.

« Repenser la déconcentration, a-t-il souligné, c'est évoluer vers une nouvelle doctrine de déconcentration plus avancée, qui impulse un État central cohérent dans son organisation et ses processus de prise de décision et d'action ».

Plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, Ousmane Sonko, les autres membres du gouvernement, ainsi que des directeurs généraux, des administrateurs de sociétés nationales et d'entreprises du secteur parapublic, des fonctionnaires et des agents de l'État prennent part à la conférence.

Le président de la République estime que « repenser la déconcentration » va consister en même temps à « développer un État territorial performant, mieux coordonné, avec des services restructurés et optimisés dirigés par des autorités administratives (gouverneurs, préfets et sous-préfets) davantage responsabilisées et évaluées annuellement sur la base d'objectifs assignés ».

« À ce titre, je demande au Premier ministre de définir un nouveau dispositif d'approfondissement de la déconcentration au sein des ministères et au niveau territorial », a-t-il annoncé.

« Parallèlement, nous devrons revitaliser la décentralisation en réexaminant le découpage administratif, les compétences transférées et la fiscalité locale, tout en prévoyant des mécanismes de financement plus adaptés aux besoins des collectivités », a ajouté le chef de l'État.

Il précise que « ce travail de révision se fera en concertation avec les élus locaux et les acteurs territoriaux, de manière à promouvoir une subsidiarité efficace et un développement territorial équilibré ».

Le gouvernement va « activer » cette année les huit pôles économiques prévus dans son programme national de développement du pays, selon M. Faye.

Ces pôles seront les « assises stratégiques de la territorialisation des politiques publiques », a-t-il dit, affirmant souhaiter « instaurer une gouvernance de proximité, attentive à chaque collectivité territoriale, apte à déployer des politiques équitables dans l'hydraulique, l'électrification, la santé, l'éducation et la formation ».

« La performance de l'État se mesure à la cohérence de ses méthodes et à l'efficacité de ses interventions, en particulier pour accompagner l'industrialisation de nos territoires et le développement de filières stratégiques créatrices d'emplois », a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

Des hauts fonctionnaires de la présidence de la République, de la Cour des comptes, des ministères et d'autres démembrements de l'Administration publique vont présenter aux participants les innovations attendues par le chef de l'État.

Le but de la conférence des administrateurs et managers publics est de « renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action publique », affirme le Bureau de l'information et de la communication du gouvernement (BIC-GOUV).

« Il a été décidé d'instituer, au premier trimestre de chaque année, une rencontre nationale regroupant l'ensemble des administrateurs et managers publics », ajoute le BIC-GOUV.

« Cette rencontre [...] constituera un espace de partage, d'orientation stratégique et de mobilisation autour des grands défis de la gouvernance et du pilotage des politiques publiques », explique-t-il.