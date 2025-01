Congo-Kinshasa: Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble au pays, CENCO-ECC - Denis Mukwege annonce un soutien sans faille à la démarche

"Vu la dimension économique du conflit, nous appelons les acteurs du secteur privé et du monde des affaires à s'associer à ces initiatives pour contribuer à transformer les minerais des conflits en minerais pour la paix, le développement et une transition énergétique propre et juste", déclare le Prix Nobel de la paix, le Dr Dénis Mukwege, en soutien à l'appel lancé par la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et l'Eglise du Christ au Congo (ECC).

Le besoin de la paix se faisant sentir après les affres de guerre qui sévit dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo, les deux églises, Catholique et Protestante, invitent chaque congolais et chaque citoyen de la Région des Grands-Lacs à se dire chaque fois que le besoin se fait sentir : "Ma priorité, c'est la paix et le Bien-Vivre-ensemble".

Cette initiative n'a pas laissé le Prix Nobel de la paix indifférent pour ne pas joindre ses idées, ses efforts et son combat pour la quête d'une paix durable en RDC et dans la Sous-région, en appelant à la redynamisation de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba et à l'organisation d'une Conférence internationale sur la Paix en RDC.

"Nous joignons notre voix à l'Appel à la Paix de la Conférence Episcopale Nationale du Congo et la Présidence de l'Eglise du Christ au Congo, confessions religieuses rassemblant une large majorité de la population congolaise. Face à la menace existentielle à laquelle fait face notre Nation et à l'impasse dans laquelle se trouvent les initiatives sécuritaires, politiques et diplomatiques, nous appelons à la redynamisation de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba et à l'organisation d'une Conférence internationale sur la Paix en RDC", a-t-il appelé.

Le pillage systématique des minerais localisés dans l'Est de la République Démocratique du Congo par le Rwanda, sous la couverture dévoilée du M23, qualifiés de minerais de sang, est la cause première de cette guerre d'agression que vit la RDC depuis plus de trois décennies. Le changement de paradigme pour parler désormais de "minerais pour la paix, le développement et une transition énergétique propre et juste" constitue un voeu majeur pour ce patriote épris de paix, de liberté et de justice social.

Ce braquage des minerais par le Rwanda sous le maillot du M23 ne cesse d'endeuiller des familles et de déstabiliser non seulement la partie orientale de la RDC mais la Sous-région toute entière. C'est pourquoi, la CENCO et l'ECC ont convié les dirigeants politiques d'Afrique, en général, et de la Région des Grands-Lacs, en particulier, à adhérer à cette initiative socio-spirituelle pour faire cesser les bruits des armes dans le continent Africain et à construire des Partenariats bilatéraux et multilatéraux pour le développement intégral et durable, mettant fin à l'exploitation illicite des ressources naturelles en RDC et aux conflits armés dans la Sous-région.