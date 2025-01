Congo-Kinshasa: Face aux défis énergétiques à Kinshasa - La SNEL et les élus de Tshangu tracent la voie d'un accès durable à l'électricité

La Société Nationale d'Electricité (SNEL SA) poursuit ses efforts pour résoudre les défis énergétiques de Kinshasa, avec le soutien actif des élus de Tshangu. Ce jeudi 16 janvier 2025, une rencontre s'est tenue entre les deux parties afin de renforcer leur collaboration et définir des solutions concrètes pour améliorer l'accès à l'électricité.

Lors de cette réunion, la Directrice de Kinshasa Est (DKE) de la SNEL a fait un état des lieux des infrastructures dans sa zone, révélant que 102 cabines électriques sont en surcharge. Fabrice Lusinde, Directeur Général de la SNEL, a pour sa part dévoilé un plan national ambitieux basé sur la digitalisation, l'expansion des infrastructures et la réduction des surcharges. Il a également salué les efforts conjoints des représentants locaux et des élus, dont l'honorable Tshibalabala, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.

Des compteurs et câbles pour renforcer le réseau

En 2025, la SNEL prévoit de déployer 110 000 compteurs à prépaiement à travers le pays, dont 20 000 pour Kinshasa, avec 5 000 en réserve. Ces compteurs visent à responsabiliser les consommateurs et à prévenir les pannes liées aux surcharges. Les provinces ne sont pas oubliées :

4 500 compteurs iront à Mbuji-Mayi, dont une partie pour Kananga ;

2 000 compteurs sont déjà arrivés à Bandundu ;

4 000 compteurs seront installés à Bukavu dans le cadre du projet « Cash Power » ;

Kisangani et d'autres villes recevront également ces équipements.

Par ailleurs, 70 000 mètres de câbles ont été réceptionnés pour connecter les cabines non fonctionnelles. Ces mesures permettront de résoudre les problèmes liés au financement insuffisant. Une vidéo diffusée lors de la réunion a mis en lumière l'impact positif de l'électrification récente du quartier Mapela, dans la commune de Masina, où des habitants ont exprimé leur gratitude envers le chef de l'État Félix Tshisekedi, la SNEL et l'honorable Tshibalabala. « Grâce à cette cabine, des milliers de foyers voient désormais 2025 avec un nouvel espoir », a déclaré Fabrice Lusinde.

Une vision d'avenir face à des défis persistants

La SNEL s'appuie sur des partenariats innovants pour moderniser ses infrastructures. À la sous-station de Nsele, un transformateur financé par des investisseurs indiens garantit une alimentation stable et génère des revenus mensuels de 100 000 dollars. « Ce modèle de partenariat gagnant-gagnant nous permet d'augmenter nos recettes tout en assurant une alimentation fiable », a expliqué le DG.

Cependant, les défis ne manquent pas. La surcharge des cabines, les actes de vandalisme et les constructions illicites sous les lignes haute-tension compliquent les opérations. Les élus sont appelés à plaider auprès des autorités compétentes pour des réformes, notamment la création d'une société d'éclairage public. Plaider auprès du Ministre du Portefeuille pour la création de budgets spécifiques, le remboursement des dettes de l'Hôtel de Ville envers la SNEL. Saisir le Gouvernement pour démolir les constructions illégales sous les lignes électriques et in fine, demander au Ministre de la Justice de sanctionner sévèrement les actes de vandalisme.

Vers une meilleure gestion de l'éclairage public : une réforme en marche

Mise en place d'une société d'éclairage publique

Les Congolais continuent de payer 1% sur leurs factures d'électricité pour l'éclairage public, mais nombreux sont ceux qui n'en bénéficient pas. Pour remédier à cette situation, la SNEL propose la création de sociétés d'éclairage public dans chaque ville, co-gérées par la SNEL et les autorités locales. Avec un service dédié dans toutes ses directions, cette réforme promet d'optimiser la gestion et d'améliorer la transparence. Une collaboration renforcée avec les élus nationaux accompagnera cette ambition.

Un document a été élaboré pour servir de lignes de conduite pour les prochaines rencontres entre la SNEL et les caucus des élus de l'Est de la Capitale qui soutiennent les actions de cette société.

Un dialogue renforcé avec la clientèle (« SNEL na tshombo ») et les autorités est jugé essentiel pour pérenniser les progrès. En collaboration avec les caucus des élus, la SNEL espère transformer durablement l'accès à l'électricité pour les ménages, commerçants et industriels, ouvrant ainsi une nouvelle ère énergétique pour Kinshasa et tout le pays.