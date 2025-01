Congo-Kinshasa: Annulation des activités publiques du Héros de l'indépendance - Fin d'une ère de commémoration ou simple oublie de la part des autorités ?

17 janvier 1961 - 17 janvier 2025, 64ème anniversaire marquant la commémoration de l'assassinat du Héros national Patrice Emery Lumumba. Chaque année marque une vue de dos de l'histoire du Congo indépendant afin de revivre les événements ayant marqué l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Etonnement, alors que le peuple congolais s'apprêtait à se souvenir de ce grand patriote et héros national qui a donné sa vie en rançon à la liberté des peuples congolais, un communiqué de la famille surgit, tard dans la soirée, pour annoncer l'annulation des activités publiques organisées, à l'accoutumée, par le pouvoir en place. Est-ce la fin de l'ère de commémoration du combat de ce héros national ou une simple pause 64 ans après ?

Père de l'indépendance de la République Démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba a combattu aux côtés d'autres assoiffés de justice et combattants de la liberté et de la souveraineté de la RDC après l'étape de la colonisation des impérialistes en Afrique. Leur combat a fait jaillir du tombeau de la colonisation des Nations en Afrique subsaharienne qui ont choisi la voie d'une indépendance pacifique.

La République Démocratique du Congo s'est vue indépendante après la Table Ronde de Bruxelles, tenue du 20 janvier au 20 février 1960 et du 26 avril au 16 mai 1960, avec comme but d'aider la colonie congolaise à passer du régime de tutelle à l'indépendance.

Cohésion nationale

Assassiné le 17 janvier 1961, le sacrifice suprême du Héros national Patrice Emery Lumumba est un symbole de cohésion nationale.

Selon des historiens, c'est son discours virulent contre le racisme des colons belges qui l'a fait entrer dans la légende, le 30 juin 1960, jour de la proclamation officielle de l'indépendance de l'ex-Congo belge.

Un discours qui a aussi scellé le sort de ce nationaliste considéré comme un communiste par ses détracteurs. Après seulement 75 jours, le premier Premier Ministre de la RDC était neutralisé, puis assassiné quelques mois plus tard, à l'âge de 35 ans à Shilatembo, dans le Haut Katanga.

"Premier symbole de la cohésion nationale, la personnalité de Patrice Lumumba a transcendé les divergences politiques", déclara Evariste Mabi Mulumba, Premier Ministre de la RDC (Zaïre à l'époque) de 1987-1988, lors de la veillée funèbre de la dépouille du Héros national au bureau du Premier Ministre, à l'Hôtel du Gouvernement, avant son inhumation. Puis d'ajouter, "Patrice Lumumba reste l'incarnation d'une lutte réussie pour la libération du peuple".

Restitution de la "Relique" par la Belgique

Le 20 juin 2022 marque, pour la République Démocratique du Congo et son peuple, un nouveau jour à travers l'annonce, par la Belgique, de la restitution des restes de la dépouille de Patrice Lumumba dont une dent en or. Le cercueil du héros national congolais est arrivé en RDC le 22 juin 2022 et a été transporté dans le Sankuru (Centre), sa terre natale, à Kisangani (Nord-Est), son fief politique, puis sur le lieu de son supplice.

Un deuil national de quatre jours a été décrété sur tout le territoire national en mémoire de ce combattant de l'indépendance. Des hommages dignes lui ont été rendus par ce peuple pour qui il a donné sa vie pendant tout le temps du deuil jusqu'à son inhumation sur la place "Echangeur" où lui est construit un mausolée en vitre et béton en diagonal duquel est placé une imposante statue du vrai patriote congolais.

Le jeudi 30 juin 2022 est la date choisie par les autorités politiques, après neuf jours de pèlerinage qui a retracé les temps forts de la vie de Patrice Lumumba en République Démocratique du Congo, pour son inhumation.

Vandalisme au mausolée et vol de la Relique

L'annonce, mardi 19 novembre 2024, par la Ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo, de l'ouverture d'une enquête suite au vandalisme du mausolée du héros national a amené les congolais, descendants de Patrice Lumumba, à craindre le pire. Des images montrant qu'une porte vitrée avait été brisée pour accéder à la chambre où l'on pouvait voir un cercueil a suscité l'indignation du peuple congolais.

Juliana Lumumba, fille de Patrice Emery Lumumba, s'est efforcée de rassurer le peuple congolais en affirmant que la dent n'était pas là au moment de l'effraction.

Les autorités locales, quant à elles, ont confirmé l'arrestation de quatre suspects pour cette profanation sans révéler leur identité au public. "Les inquiétudes antérieures concernant la sécurité du site avaient incité la famille à déplacer la dent dans un endroit plus sûr", déclara Juliana Lumumba.

Aucune activité publique organisée à la 64ème année

Ce héros, considéré comme le symbole de changement et d'espoir après les années pénibles passées sous la domination belge, au cours desquelles des millions de congolais sont morts ou ont été torturés n'a pas eu l'occasion, 64 ans après, d'être honoré et sa mémoire commémorée par le peuple qui tire de lui la liberté, la souveraineté et l'indépendance.

En marge de la commémoration du 64ème anniversaire de l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba, un communiqué, signé par le Vice Premier Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemain Shabani, est rendu public le soir du 16 janvier 2025, soit la veille du jour commémoratif.

Il informe l'opinion publique que « les enquêtes pré-juridictionnelles concernant les actes de vandalisme perpétrés au Mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba ont été clôturées. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la sécurisation et l'embellissement du mausolée en vue de préserver ce lieu de mémoire».

Et de rassurer que «rien ne saurait entraver le bon déroulement des activités prévues dans le cadre de la commémoration de ce 64ème anniversaire».

Par ailleurs, dans la même soirée, sa famille a décidé de suspendre toutes les activités publiques qui ont été prévues vendredi 17 janvier 2025 dans le cadre du 64ème anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba.

Selon Roland Lumumba, fils de Feu Patrice Lumumba, la raison de cette suspension demeurait la profanation du mausolée de leur père.

«Il n'y aura aucune activité publique quant à la commémoration du Héros national Patrice Emery Lumumba. Aussi longtemps que la famille Lumumba n'aura pas les résultats des enquêtes en cours sur la profanation de son mausolée, aucune activité publique ne se tiendra. Quant à la messe en sa mémoire, puisque nous sommes chrétiens, nous la tiendrons à la résidence familiale».

Une contradiction qui a finalement retenu tout le monde à la maison sans se rendre au mémorial de la place de l'Echangeur situé dans la commune de Limete à Kinshasa.

Pourquoi ce silence de la part des autorités ? Pourquoi cette absence remarquée et remarquable de leur part au lieu de la commémoration ? Ce silence marque-t-il la fin de la commémoration du Héros national ?

La restitution de la relique vient-elle marquer la clôture des activités publiques officielles organisées par l'Etat Congolais pour saluer la mémoire du père de l'indépendance Patrice Emery Lumumba ? Ou bien un repli pour reprendre du souffle et mieux préparer le 65ème anniversaire qui s'annonce en 2026 ? Un silence méditatif ? Ou un simple sabotage de cette mémoire ?