Dans le cadre de l'exécution des instructions du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à moderniser et renforcer les capacités techniques des laboratoires à travers tout le pays, le Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC) a marqué un tournant décisif. Une délégation conduite par le Président du Conseil d'Administration, Dave Kalemba Kashama, le Directeur Général, Freddy Muamba Kanyinku, accompagnés du Directeur de Cabinet Adjoint, Marcelin Paluku, Représentant personnel du Ministre des Mines ainsi que des Experts techniques ont signé deux contrats majeurs avec les géants allemands ANALYTIK JENA et AMETEK.

Un partenariat stratégique avec ANALYTIK JENA

Lors de son périple dans l'espace Schengen, la délégation congolaise a finalisé un accord d'acquisition d'équipements de pointe auprès de ANALYTIK JENA. Ce contrat vise à équiper les laboratoires de Lubumbashi, Kipushi, et Sakanya avec des matériels dernière génération pour des analyses chimiques avancées et un service après-vente de qualité.

Les équipements acquis incluent : les spectromètres de masse Elite couplés à l'ablation aux rayons lasers plasma. Quant MS Elite : les spectromètres d'émission optique ICP OES Dual Views Plasma. Les stations de digestion par micro-ondes Speed Wave XPERT ; les spectromètres d'absorption atomique à flamme et accessoires ; les spectrophotomètres UV VIS SPECORD250 pour les analyses environnementales ; les analyseurs de carbone TOC multi N/C 3300.

AMETEK : un deuxième géant pour une technologie de pointe

Dans la continuité de cette mission, le CEEC a également signé un contrat avec AMETEK, un autre leader mondial dans la fabrication de matériels de laboratoire. Ce nouvel accord prévoit l'acquisition de spectromètres d'émission optique SPECTROLAB S OES SPARK, accompagnés d'accessoires tels que des fours à fusion et des machines à surfaçage automatique. Ces équipements sont conçus pour l'analyse des impuretés métalliques, notamment celles des groupes de platinoïdes, et renforcent considérablement les capacités analytiques des laboratoires congolais.

Conformité et transparence

Ces deux accords ont été conclus dans le strict respect des procédures légales et administratives. La Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP) a approuvé les autorisations nécessaires, notamment les avis de non-objection (ANO), garantissant une transparence totale dans ces acquisitions stratégiques.

Ces investissements s'inscrivent dans la vision stratégique du Président Tshisekedi de moderniser le secteur minier, pilier de l'économie congolaise. Avec des laboratoires équipés de technologies de pointe, la RDC renforce non seulement la qualité et la crédibilité de ses analyses minières, mais attire également davantage d'investissements étrangers, tout en valorisant ses ressources naturelles de manière optimale.

Les contrats signés avec ANALYTIK JENA et AMETEK témoignent de l'engagement du CEEC et du gouvernement congolais à doter le pays d'infrastructures techniques modernes pour soutenir une croissance durable et inclusive. Ces avancées placent la RDC sur la voie d'une exploitation minière responsable et conforme aux normes internationales.