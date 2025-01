Ile Maurice: Pour une parentalité responsable

interview

Ruqayah B. Khayrattee exprime ses préoccupations sur les tragiques infanticides à Maurice. Elle souligne que la législation actuelle n'est pas suffisamment stricte par rapport à la parentalité, ce qui peut contribuer à des conséquences dévastatrices. Elle aborde l'importance d'un soutien parental solide et d'une éducation responsable pour les jeunes. La présidente de FAM: Fam An Mars plaide pour la création d'emplois et l'autonomisation des jeunes, ces mesures étant essentielles pour construire un avenir meilleur et prévenir de telles tragédies.

Quels sont les facteurs que FAM: Fam An Mars considère comme étant à l'origine des infanticides ?

Le problème principal réside dans la parentalité, car de nombreux jeunes ne comprennent pas la vie et s'engagent dans des relations sexuelles sans réellement saisir la signification du mariage et des responsabilités qui en découlent. Aujourd'hui, lorsque nous discutons du mariage, la première chose qui vient à l'esprit des jeunes est souvent le sexe et le mariage de conte de fées, sans comprendre les engagements et les responsabilités qui l'accompagnent.

Former une famille implique de prendre soin de son/sa partenaire ainsi que des enfants. Cependant, une fois que les responsabilités parentales surgissent, il est courant que les époux ne soient pas capables de faire face à ces défis. Selon nos recherches et observations chez FAM: Fam An Mars, nous avons constaté que dans de nombreux cas, les hommes abandonnent leurs enfants et leur épouse sans aucune responsabilité. Nous avons très peu de cas où c'est l'inverse.

Cela est dû au fait qu'aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent sur l'autonomisation des femmes, mais nous n'enseignons pas aux hommes comment vivre avec des femmes autonomisées. Au lieu de communiquer lorsque des problèmes surviennent, l'homme préfère quitter sa compagne pour éviter d'assumer ses responsabilités. La communication est la clé dans toute relation.

Les femmes se retrouvent alors à jongler entre leur vie professionnelle et personnelle pour s'occuper des enfants et du foyer, créant un environnement stressant qui peut déséquilibrer leur santé mentale. Parfois, les hommes, par des moyens malveillants, infligent à la femme du harcèlement émotionnel et psychologique, ce qui peut mener à la dépression.

Dans ces situations, la femme peut ne pas être en mesure de gérer tant de responsabilités. C'est pourquoi, parfois, par colère ou stress, elle réagit de manière impulsive et dans certains cas, cela peut malheureusement être fatal. Dans ces circonstances, la femme est souvent blâmée et ne reçoit pas le soutien nécessaire. Notre société a échoué, car à sa tête, il y a toujours des hommes qui ne reconnaissent pas que la femme peut avoir raison. Ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour identifier les véritables causes du problème afin de les résoudre.

Lorsque ces enfants ne sont pas bien élevés et ne reçoivent pas l'éducation et l'encadrement adéquats, ils grandissent souvent en étant médicalement non aptes sans même le savoir. Ils peuvent fonctionner normalement mais, en réalité, ils ont un problème sans vraiment le réaliser. Dans la plupart des cas, l'homme refuse de croire qu'il y a un souci parce que c'est une honte pour lui. Normalement, la société croit que la femme est toujours le problème, alors qu'il peut arriver que le problème ne soit pas avec la femme, mais plutôt un manque de réelle éducation des deux côtés.

Même les institutions religieuses ont échoué. Une fois l'acte sexuel accompli, l'homme abandonne sa partenaire, la loi ne lui impose pas assez de responsabilités envers sa famille.

La principale cause d'infanticide est le parentage, qui devrait être inculqué à chaque individu. Chacun devrait être capable de prendre ses responsabilités en tant que mère et père. La loi de la nature stipule qu'un enfant a besoin de sa mère et de son père pour survivre, car chacun a ses propres responsabilités, mais de nos jours, la séparation crée une rupture dans la vie de l'enfant. Il faut deux personnes pour concevoir un enfant mais comment se fait-il que dans la plupart des cas, aujourd'hui, une seule personne s'occupe de l'élever ? La loi devrait donc travailler dans cette direction pour rendre le cadre légal du mariage plus strict.

Il est également important de souligner que la loi n'est pas suffisamment sévère concernant la violence émotionnelle et psychologique, bien que cela soit pourtant stipulé dans le cadre légal. Dans de nombreux cas, la police ne réagit pas face à ces situations, car elle n'est pas formée pour gérer ce type de violence.

Cette lacune dans le système judiciaire contribue à la souffrance des victimes, notamment des femmes, qui se retrouvent souvent piégées dans des relations abusives sans aucune option de soutien. Renforcer la formation des forces de l'ordre et rendre la loi plus stricte en matière de violence psychologique et émotionnelle sont des étapes cruciales pour protéger les individus et prévenir des conséquences tragiques, comme les infanticides. Il est impératif que la société prenne des mesures concrètes pour aborder ces problèmes et garantir que chaque individu, homme ou femme, puisse vivre sans crainte de violence dans ses relations.

FAM : Fam An Mars a récemment déclaré qu'elle est contre «l'assistanat». Comment cela affecte-t-il la vie des familles ?

L'assistanat est un facteur majeur de la destruction de la société. Le gouvernement offre trop de facilités aux parents et nous avons constaté que de nombreux parents donnent naissance uniquement pour bénéficier de l'assistance sociale. Au lieu d'utiliser cet argent pour leurs enfants, ils l'utilisent pour leur propre bénéfice. Récemment, nous avons visité un faubourg défavorisé et nous avons été surpris de constater que tous les membres de la famille étaient sous l'effet de drogues et que les enfants étaient négligés de la tête aux pieds. Le gouvernement devrait faire des descentes de lieu très souvent et dans les cas de négligence, il devrait prendre les enfants et les placer dans un foyer pour leur donner un encadrement adéquat.

Chez FAM : Fam An Mars, nous avons toujours été contre l'assistanat. Nous exprimons depuis le début qu'il est préférable de créer plus d'emplois et de laisser chaque parent prendre ses responsabilités.

Un jeune de 18 ans reçoit Rs 25 000. Est-il assez mature pour savoir quoi faire de cet argent? Cela peut l'encourager à s'égarer car, dans la plupart des cas, les parents n'auront pas leur mot à dire. L'ancien gouvernement a oublié les personnes âgées de 30 à 40 ans et tous les chômeurs. Ces derniers n'ont bénéficié ni du 13e ni du 14e mois. Mais encore une fois, la création d'emplois est plus importante que de fournir un soutien financier temporaire. Les gens se concentreront davantage sur leur travail pour mener une vie décente plutôt que de s'égarer dans les fléaux sociaux.

Pourquoi vous opposez-vous à l'idée de mesures punitives comme la peine de mort pour résoudre le problème des infanticides ?

Pour plusieurs raisons importantes. Tout d'abord, la peine de mort ne résout pas les causes profondes qui conduisent à des actes d'infanticide. Au lieu de se concentrer sur la réhabilitation et la prévention, une telle mesure se limite à punir les individus sans aborder les facteurs socio-économiques et psychologiques qui peuvent les pousser à commettre de tels actes.

De plus, la peine de mort n'est pas une solution appropriée pour une personne qui est mentalement, psychologiquement, socialement et moralement inapte. Une telle personne ne mérite pas une sentence aussi sévère. La prison, loin d'être une solution, peut aggraver son état. Être emprisonné peut perturber davantage un individu déjà en détresse et il est important de reconnaître que la détention ne résout pas les problèmes sous-jacents, à la racine.

Nous avons un grand nombre de prisonniers et pourtant, les crimes continuent d'augmenter jour après jour. Cela soulève la question de savoir comment nous pouvons considérer la prison ou la peine de mort comme des solutions efficaces. Au lieu de cela, il serait plus judicieux de créer des centres thérapeutiques capables de fournir un traitement approprié en fonction de la gravité des problèmes sociaux ou moraux rencontrés par l'individu. Ce sont des experts dans ce domaine qui peuvent évaluer et déterminer la durée du traitement nécessaire pour aider ces personnes à retrouver un équilibre.

Enfin, FAM: Fam An Mars croit fermement que le système judiciaire devrait se concentrer sur la réhabilitation des personnes en détresse. En offrant un soutien psychologique, des services sociaux et des programmes éducatifs, il est possible de prévenir non seulement l'infanticide, mais aussi d'autres délits, tout en aidant les familles à surmonter leurs difficultés.

En résumé, FAM: Fam An Mars prône une approche centrée sur la prévention, la réhabilitation et le soutien, plutôt que sur des mesures punitives qui ne résolvent pas le problème à sa racine.

Quels types de programmes de mesure FAM: Fam An Mars propose-t-elle ?

FAM: Fam An Mars s'engage à soutenir non seulement les femmes et les enfants, mais également les hommes, dans le but de prévenir l'infanticide. Dans notre société actuelle, il est essentiel d'enseigner aux filles et aux femmes à être autonomisées, tout en éduquant les hommes à vivre avec des femmes autonomisées. Ce soutien inclusif est crucial pour créer un environnement équilibré et harmonieux.

Pour répondre à ces enjeux, FAM: Fam An Mars met en place des services de soutien psychologique accessibles à tous. Ces services comprennent des consultations individuelles et des groupes de parole, permettant à chacun d'exprimer ses expériences et de recevoir des conseils professionnels adaptés. En parallèle, des programmes éducatifs sont organisés pour sensibiliser la communauté à l'importance de l'égalité des sexes. Ces sessions visent à encourager un dialogue constructif au sein des familles et des communautés, afin de promouvoir des relations saines et respectueuses.

L'organisation collabore également avec des travailleurs sociaux et les autorités pour offrir un accompagnement à toutes les personnes en situation de vulnérabilité, qu'il s'agisse d'hommes, de femmes ou d'enfants. FAM: Fam An Mars plaide pour la création de centres thérapeutiques qui fournissent un traitement adapté à tous, en tenant compte des spécificités de chaque individu. Ces centres seraient dirigés par des experts capables d'évaluer les besoins de chacun et de proposer des solutions sur mesure.

Un point crucial souligné par FAM: Fam An Mars est la nécessité de revoir les institutions chargées de résoudre les problèmes sociaux. Il est regrettable que de nombreuses personnes recrutées manquent souvent d'expérience et ne soient pas motivées. Les professionnels qui assument ces responsabilités devraient être bien formés et hautement expérimentés, tant sur le plan académique que pratique. Cela leur permettrait de mieux diagnostiquer les personnes ayant subi des violences et d'identifier la racine des problèmes. Un professionnel passionné et compétent sera en mesure d'examiner les situations sous différents angles et de comprendre les causes profondes des difficultés rencontrées.

FAM: Fam An Mars s'engage à offrir un soutien holistique et inclusif à l'ensemble de la société. En abordant non seulement les symptômes de l'infanticide mais aussi les causes profondes qui y mènent, ces initiatives visent à créer un environnement plus sûr et plus solidaire pour tous les membres de la communauté.