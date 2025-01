Ile Maurice: Deux adolescentes enceintes refusent les procédures et assistances policières

Deux cas d'abus sur mineure ont été signalés aux postes de police de Flacq et de Grand-Gaube respectivement le jeudi 16 janvier. Il s'agit de deux adolescentes de 15 ans, qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles consenties avec leur petit ami respectif, âgé de 19 et 20 ans, mais elles ont, toutes deux, décliné toutes les procédures et assistances policières.

À Flacq, une policière de la Brigade pour la protection de la famille (BPF) a rapporté le cas en présence de la mineure et de sa mère. L'adolescente a déclaré avoir fait la connaissance de son amoureux, un maçon de 19 ans, en avril 2023. Un an plus tard, soit en juin 2024, tous deux auraient, finalement, eu des relations sexuelles au domicile du jeune homme à Poste-de-Flacq et elle est tombée enceinte. Étant à son cinquième mois de grossesse, la mineure suit déjà un traitement à l'hôpital sir Anerood Jugnauth (SAJ). Elle a refusé d'être examinée par un médecin de la police et de procéder à une parade d'identification.

Un cas similaire impliquant une collégienne du même âge a été rapporté au poste de police de Grand-Gaube en fin de journée jeudi. La mère de la mineure de 15 ans a appris que sa fille était enceinte de 26 semaines après qu'elle l'a conduite à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN) à Pamplemousses, le lundi 13 janvier. Le médecin a posé son diagnostic après avoir examiné l'adolescente qui se plaignait de douleurs au ventre.

La jeune fille a relaté, en présence d'une policière de la BPF et de sa mère, âgée de 35 ans, qu'elle est en couple avec un mécanicien de 20 ans qui habite la localité depuis janvier 2023. Les tourtereaux auraient «consommé» leur amour sur la plage publique de Grand-Gaube, un soir en juillet dernier. Dans ce cas également, la mineure a refusé d'être examinée par un médecin de la police et décliné les autres procédures légales.