Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, Khalid Al-Eaysir a évoqué les pratiques de la milice rebelle et l'intensification de ses attaques terroristes visant à détruire des installations vitales au Soudan, en ciblant des barrages et des centrales électriques, dont les plus récentes sont les attaques de dimanche sur le barrage de Mérowé et la centrale électrique de la ville de Dongola, une violation flagrante du Droit International Humanitaire et des Conventions de Genève, qui interdisent de cibler des installations vitales qui fournissent des services de base aux civils, telles que les stations d'eau et d'électricité.

Al-Eaysir a déclaré : « Ce comportement criminel met en danger la vie des civils au Soudan et augmente leurs souffrances », notant que la milice a déjà détruit des musées, des mosquées, des églises, des marchés, des écoles et des universités, et attaqué des propriétés publiques et privées, ciblant le patrimoine culturel et religieux du peuple soudanais.

Le porte-parole officiel du gouvernement a souligné que ces actes criminels contredisent les efforts internationaux visant à maintenir la paix et la sécurité régionales, et a souligné la nécessité de rendre responsables les milices et les parties responsables de leur avoir fourni les drones stratégiques qu'elles utilisent pour commettre ces crimes, considérés comme une violation flagrante du droit international humanitaire, , conformément aux Conventions et protocoles de Genève pour les installations vitales.

Le gouvernement du Soudan appelle tous les États et organisations de défense des droits de l'homme à prendre des mesures urgentes pour classer la milice, ses membres et ses agents issus de pays, d'institutions et d'individus comme des entités terroristes qui seront poursuivies et punies au niveau international.