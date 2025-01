Soudan: Le ministre de l'Énergie et du Pétrole confirme la solidité des relations soudanaises-russes dans le domaine pétrolier

Port-Soudan — Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohieddin Naeem, a souligné la force des relations soudanaises-russes, notamment dans les domaines de l'industrie pétrolière et gazière.

C'etait lors de sa présidence de la réunion du Comité technique conjoint dans la salle du ministère du Pétrole à Port-Soudan, lundi en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Soudan, M. Andrei Cher Novol, sous le titre « l'exploration pétrolière, les opportunités commerciales et le cadre de développement de projets », indiquant que cette visite intervient en réponse et dans le prolongement de la visite que Son Excellence a effectuée à Moscou en novembre dernier, qui a abouti à des noted d'entente avec de grandes compagnies pétrolières russes pour travailler en tant que partenaires stratégiques dans les domaines des perspectives d'extraction, de découverte et de transport du pétrole.

Le ministre a exprimé que cette réunion conduirait à la signature d'un protocole d'accord qui renforcerait et documenterait les résultats pratiques de cette réunion conjointe.

Pour sa part, le chef de la délégation russe (Viktor Nikalevich Shamdanov) a salué les relations solides et le partenariat étendu entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment le secteur pétrolier, indiquant qu'ils avaient examiné les projets proposés et étaient prêts à se lancer sur le terrain. visite et pour commencer à terminer les procédures, notant que la délégation comprenait un certain nombre de grandes sociétés d'exploitation russes dans les domaines du pétrole et du gaz, y compris l'exploration, l'extraction, le transport par pipeline et l'entretien des pipelines, il a souligné qu'il est... Entreprises possédant une vaste expérience et des relations avec d'autres entreprises de réputation internationale.