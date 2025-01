Egypte: ExxonMobil découvre d'importantes réserves de gaz dans les eaux méditerranéennes du pays

Exxon Mobil Corporation (XOM) a fait une découverte importante de gaz naturel en Méditerranée, au large de la côte nord de l'Égypte.

Exxon Mobil Corporation (XOM) a fait une découverte importante de gaz naturel en Méditerranée, au large de la côte nord de l'Égypte, marquant un développement critique pour le secteur de l'énergie et les ambitions de l'Égypte de restaurer sa production de gaz naturel. Le puits d'exploration Nefertari-1, situé dans le bloc de Marakia Nord à environ cinq miles au large, a révélé des réservoirs de gaz. ExxonMobil poursuivra l'évaluation de la découverte.

Le géant texan de l'énergie, qui est entré dans le bloc en 2019 et a vendu une participation de 40 % à QatarEnergy en 2022, a foré le puits à l'aide du DS9 de Valaris Ltd, un engin de forage ultramoderne pour l'exploration en eaux profondes. Cette découverte s'ajoute à l'importance croissante de la région, après d'importantes découvertes dans les eaux israéliennes au cours des années 2000.

La production de gaz de l'Égypte a chuté à ses niveaux les plus bas depuis 2017, obligeant le pays à importer du GNL à des niveaux inégalés depuis six ans. Cependant, un plan de remboursement visant à résoudre les arriérés et à attirer les investissements étrangers signale l'intention du gouvernement de revigorer le secteur. La découverte d'ExxonMobil pourrait soutenir l'objectif de l'Égypte de reprendre les exportations de GNL d'ici 2027.

Points clés à retenir

Le succès d'ExxonMobil souligne le rôle de la Méditerranée orientale en tant que centre d'exploration gazière en plein essor. La proximité de la région avec les marchés dépendants de l'énergie en Europe et au Moyen-Orient renforce son importance stratégique, malgré des défis tels que l'instabilité politique et la fluctuation des prix de l'énergie au niveau mondial. Pour l'Égypte, cette découverte intervient à un moment charnière.

Le pays est confronté à une baisse de la production et à des difficultés financières qui ont découragé les investissements étrangers. Un regain d'intérêt pour l'exploration en eaux profondes, soutenu par le succès d'ExxonMobil et des partenariats de collaboration tels que la participation de QatarEnergy, pourrait revigorer le secteur. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour se positionner en tant que plaque tournante régionale de l'énergie et atteindre les objectifs d'exportation de GNL d'ici à 2027.