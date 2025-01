Congo-Kinshasa: Six miliciens du groupe armé Makanika tués lors d'une attaque d'une position des FARDC à Ugeafi (Sud-Kivu)

Six éléments du groupe armée Makanika et alliés ont été tués et huit autres blessés, dans une contrattaque des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dimanche 19 janvier, dans la localité de Ugeafi, dans le territoire de Fizi (Sud-Kivu).

« Face à cette attaque de ce groupe armé, les FARDC ont réagi et réussi à la déjouer en infligeant une perte significative à ces terroristes dont six ont été neutralisés et huit autres blessés. C'est la position des FARDC du 132ème bataillon de la 13ème brigade de réaction rapide basée dans la localité dite Ugeafi non loin de la rivière Lwiko à Fizi qui a été attaquée sans résultat par des rebelles Makanika alliés aux Red Tabara, une coalition de terroristes dans les hauts plateaux de Fizi », a déclaré le lieutenant Marc Elongo, porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 au Sud-Kivu.

La situation est redevenue calme ce lundi 20 janvier dans les hauts plateaux de Minembwe à Fizi après ces altercations.

« Réaffirmant leur engagement républicain, les Forces Armées de la République démocratique du Congo se disent prêtes à riposter à toute tentative d'attaque de l'ennemi qui n'a qu'une seule vision, celle de semer la terreur et de déstabiliser les institutions du pays. Actuellement la situation est calme et sous contrôle de votre armée et nous appelons la population à vaquer librement à ses occupations et à collaborer avec son armée en vue de déjouer le plan machiavélique des ennemis de la République», a ajouté le lieutenant Marc Elongo.