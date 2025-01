Congo-Kinshasa: Augustin Matata Mponyo dresse un bilan largement négatif du gouvernement Suminwa sur le plan Socioéconomique en 2024

Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, mercredi 15 janvier, l'accord de 38 mois d'un montant d'environ 3 milliards de dollars en faveur de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette approbation du Conseil d'administration du FMI est l'aboutissement de l'accord négocié par les experts des ministères des Finances et Budget sous l'égide du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, en décembre dernier.

Dans un communiqué de presse, le Directeur général adjoint et président du Conseil d'administration du FMI, Kenji Okamura, affirme que l'économie de la RDC est restée résiliente, avec une croissance économique robuste, une baisse de l'inflation et des déficits budgétaires, malgré les défis importants auxquels elle est confrontée, notamment les conflits armés dans l'est du pays et une crise de santé publique liée à l'épidémie de Mpox.

Par ailleurs, la Première ministre, Judith Suminwa, dans son message de voeux pour le nouvel an publié le 1er janvier dernier, a souhaité que la paix, la sécurité et la stabilité règnent sur le pays afin qu'il continue sa marche inexorable vers une République démocratique du Congo unie et prospère.

« Face à la guerre injuste qui nous affecte depuis trois décennies, je voudrais affirmer ici ma solidarité avec les personnes déplacées, qui vivent dans des conditions désespérées, et m'engage à soutenir toutes les actions en vue de mettre un terme à leurs souffrances », a annoncé Judith Suminwa.

Après le passage du Porte-parole du gouvernement sur cette question dans cette émission la semaine dernière, on y revient aujourd'hui avec cette fois-ci, la lecture de l'opposition politique.

Les auditeurs ont débattu avec Augustin Matata Ponyo, député national, autorité morale du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement (LGC), parti politique de l'opposition et également ancien 1er ministre de la RDC, sous la modération de Guy Mathe.