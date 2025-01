Algérie: Championnat national militaire de Cross-country - Large domination de la Direction d'Administration et les Services Communs du MDN

Alger — La Direction d'Administration et les Services Communs du ministère de la Défense nationale (MDN) a dominé l'édition 2025 du championnat national militaire de cross-country, disputée lundi, sur le terrain de Golf du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), en remportant la plupart des épreuves, aussi bien chez les messieurs que chez les dames.

Quatre courses étaient au programme de cette compétition et au final, trois d'entre elles ont été remportées par la Direction d'Administration et les Services Communs du MDN, à savoir : le relais-mixte (4X2 km), le cross-long (8 km / messieurs) et le cross des dames, disputé sur une distance de quatre kilomètres.

Dans l'épreuve du relais-mixte, la Direction d'Administration et les Services Communs du MDN a devancé le Commandement des Forces navales (2e) et le Commandement de la gendarmerie nationale (3e).

Dans l'épreuve du cross-long, c'est également la Direction d'Administration et les Services Communs du MDN qui l'a emporté, grâce à Youcef Adouche, entré en première position, devant Ben Saïd Amiri, du Commandement des Forces terrestres, et Mohamed Benkerama, de la 5e Région militaire.

C'est cependant dans le cross des dames que la Direction d'Administration et les Services Communs du MDN a vraiment dominé les débats, en s'emparant des trois marches du podium, respectivement par : Ghania Rezzik (1re), Abir Refas (2e) et Eazaïche Hayat Anfel (3e).

Dans l'épreuve du cross-court (messieurs), disputé également sur une distance de quatre kilomètres, la victoire est revenue à Hamza Hadjelaoui, du Commandement de la Garde républicaine, ayant devancé Mohamed Merbouhi, de la 3e Région militaire, et El hadi Laameuche, de la Garde républicaine.

"L'athlétisme, particulièrement le cross-country, possède un impact profond et direct sur la condition physique et mentale des soldats, ainsi que sur leur préparation au combat, car il leur permet de développer d'importantes aptitudes, comme l'endurance et la résistance" a déclaré dans son allocution, le chef du service des sports militaires au Département Emploi-Préparation de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général Emhamed Abdelhak Djabou.

"Le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire encourage la pratique du sport militaire, à tous les niveaux, dans une ambiance dominée par des valeurs nobles, comme le Fair-Play et la fraternité", a t-il ajouté.

Un total de 203 athlètes (messieurs et dames), représentant 17 équipes, de différents corps armés ont pris part à cette compétition, qui elle-même servira de préparation pour différents évènements nationaux et internationaux.