Algérie: Chlef - Lancement de travaux d'aménagement de monuments historiques et de cimetières de chouhada

Chlef — Des travaux d'aménagement de monuments historiques et de cimetières de chouhada ont été lancés par la Direction des moudjahidine et des ayants-droit de Chlef, dans le cadre de la préservation des symboles et des faits d'armes de la glorieuse guerre de libération nationale et de l'histoire de la région, a-t-on appris, lundi, auprès de cette institution.

Le Directeur des moudjahidine et des ayants droit, Kamel Ben El-Hadj a indiqué à l'APS que, dans le cadre du programme du ministère de tutelle visant la sauvegarde des monuments historiques et de la Mémoire nationale, la wilaya a bénéficié de nombreux projets d'aménagement, dont certains ont été lancés en travaux et d'autres sont en attente de lancement.

Il s'agit notamment des projets d'aménagement de l'ancien centre de torture "Erreha" de la commune de Sidi Okacha, et des cimetières des chouhada des communes de Boukadir, de Haranfa et Zeboudja. Sachant que cette dernière localité renferme l'un des plus grands cimetières de chouhada de la wilaya, avec 1.266 martyrs, selon la même source. Une enveloppe globale de 56 millions DA a été dégagée pour la réalisation de ces projets, a ajouté le même responsable.

Parallèlement au lancement de ces projets, les autorités procèdent au recensement et à l'élaboration des fiches techniques des monuments historiques nécessitant des travaux de restauration en vue de leur inscription pour bénéficier de ces opérations, a-t-il indiqué.

Dans le cadre des mêmes efforts visant la préservation de la Mémoire nationale, il est attendu le lancement, dans les prochains jours, des travaux de réhabilitation de la stèle commémorative de Moussadak, grâce à un financement assuré par l'Assemblée populaire communale (APC) concernée, alors qu'une stèle commémorative des enfumades de Sebih, dans la commune de Dahra, a été réalisée en 2024.

En outre, la Direction des moudjahidine oeuvre pour l'inscription d'autres opérations pour l'exercice 2026, dont la réalisation de deux stèles commémoratives de la bataille de Beni Boustour à El Karimia et de la bataille de Chouakria à El-Aouana, dans la commune de Boukadir. La même institution travaille aussi en coordination avec les présidents d'APC pour l'inscription en réalisation de projets d'aménagement de cimetières des chouhada et de monuments historiques.

A noter que la Direction des moudjahidine de Chlef a procédé, l'année passée, à la réinhumation des restes de deux (2) femmes martyres de la région de Rouaichia à Ténès, au cimetière des chouhada de Bissa à Zeboudja, alors que l'opération de collecte de témoignages et de documentation d'événements et de batailles de la Révolution nationale va, également, bon train, en coordination avec la famille révolutionnaire et le mouvement associatif, a assuré le même responsable.