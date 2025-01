Algérie: CAF - L'USMA, le CSC et le MCA en quarts, le CRB quitte la compétition

Alger — L'USM Alger et le CS Constantine ont brillamment validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine, au même titre que le MC Alger qui passe au prochain tour de la Ligue des champions, une compétition qui a vu l'élimination du CR Belouizdad, à l'issue de la 6e et dernière journée de la phase de poules, disputée vendredi, samedi et dimanche.

En Ligue des champions, le MC Alger a finalement validé son billet pour les quarts de finale grâce au résultat de parité (0-0) réalisé lors de son déplacement à Dar Es-Salaam face aux Young Africans de Tanzanie (0-0), dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules (Groupe A).

Ce résultat a permis aux protégés de l'entraîneur tunisien, Khaled Benyahia, de terminer deuxième de ce groupe, avec neuf points, à une longueur d'avance sur son adversaire du jour (3e/8 pts).

Avec un peu plus d'audace, les Mouloudéens auraient pu revenir avec les trois points de la victoire et occuper la tête du classement du groupe A, puisque dans l'autre match, le représentant soudains Al Hilal a concédé une lourde défaite chez le TP Mazembé (4-0).

L'autre représentant algérien dans cette compétition, le CR Belouizdad, a quitté la compétition malgré son large succès face à la formation ivoirienne du Stade d'Abidjan sur le score de 6 à 0, en match comptant pour la sixième et dernière journée du groupe C, disputé samedi au stade du 5-juillet à Alger.

Troisième du groupe C, le Chabab voit donc son périple africain s'arrêter à ce stade de la compétition avec un total de 9 points, soit à un point des Egyptiens d'Al Ahly (10 pts) qui ont été battus à domicile par les Sud-africains d'Orlando Pirates (2-1), solides leaders de ce groupe avec 14 points.

Coupe de la Confédération: parcours sans faute pour l'USMA, le CSC qualifié en 2e position

L'USM Alger a réalisé un parcours sans faute en Coupe de la Confédération africaine, après avoir terminé leader du groupe C, en s'imposant face aux Sénégalais de l'ASC Jaraaf 2-0, dimanche soir au stade olympique du 5-juillet,

Le vainqueur de l'édition 2023 confirme donc ses intentions d'aller le plus loin possible, en témoigne la première place (14 pts) du groupe C, devant l'ASEC Mimosas et les Sénégalais de Jaraaf qui occupent la deuxième place avec 8 points chacun, mais avec une meilleure différence de buts en faveur des Ivoiriens. Les Botswanais d'Orapa United ferment la marche avec 2 points.

Lire aussi: Coupe de la Confédération: le CSC et l'USMA pour terminer en tête de leurs groupes

L'USMA sera opposée en quarts de finale à l'un des trois clubs, qui ont terminé deuxième de leurs groupes respectifs: Stellenbosch (Afrique du Sud), Al-Masry (Egypte), ou l'autre représentant algérien, le CS Constantine.

Le CS Constantine, qui occupait la première place avant le déroulement de cette ultime journée du groupe A, a finalement perdu son duel face au club tanzanien de Sima SC (2-0), en match disputé au stade Benjamin Mkapa à Dar Es-Salaam. Les deux buts ont été marqués par Kibu (61e) et Ateba (79e).

Le CSC, qualifié avant cette dernière journée, termine donc deuxième de son groupe avec 12 points, à une longueur du leader Simba SC. Les Tunisiens du CS Sfaxien, lanterne rouge, ont sauvé l'honneur, grâce à leur large victoire à domicile face aux Angolais de Bravos do Maquis (4-0).

Les deux manches des quarts se joueront respectivement les 30 mars (aller) et 6 avril (retour). L'USMA jouera le match aller en déplacement, alors que le CSC recevra lors de la première manche. Le tirage au sort des quarts de finale devrait avoir lieu en mars prochain.