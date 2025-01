Algérie: Oran - Participation de 14 récitants du Coran à la caravane 'Les Lecteurs d'Algerie'

Oran — Quatorze (14) récitants du Saint Coran, provenant de plusieurs régions du pays, prendront part à la caravane "Les Lecteurs d'Algérie", organisée à partir de jeudi prochain par la mosquée "Emir Abdelkader" d'Oran, en collaboration avec la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d'Oran, a-t-on appris, lundi, de la direction du secteur.

Les participants à cet événement religieux de trois jours, visiteront plusieurs mosquées de la wilaya d'Oran pour animer des cercles ouverts au public après la prière d'El- Maghrib, où ils réciteront le Coran et offriront des exhortations sur l'importance de se conformer aux bonnes mœurs.

Ces dernières années, la wilaya d'Oran a connu un intérêt croissant pour l'enseignement du Saint Coran, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'écoles coraniques dans la région.

Selon M. Mokhfi Bouchemoukha, responsable du service d'enseignement coranique à la Direction des Affaires religieuses et des Wakfs, le nombre d'écoles coraniques dans la wilaya a atteint 145, dont certaines sont affiliées à des mosquées et d'autres sont indépendantes, ainsi que 425 classes de mémorisation du Coran réparties dans différentes mosquées de la wilaya. Ces classes encadrent les personnes désireuses de mémoriser le Coran ou une partie du Livre Saint, et ce, pour toutes les tranches d'âge et les deux sexes.

M. Bouchemoukha a ajouté que les structures d'enseignement coranique de la wilaya, qu'il s'agisse d'écoles ou de classes, encadrent 17.259 personnes, dont 7.057 élèves scolarisés, 2.507 jeunes enfants, 3.322 femmes et 527 étudiants bénéficiaires d'un hébergement interne, outre des milliers d'élèves suivant des cours de mémorisation du Coran durant les vacances d'été.

Il a précisé que l'encadrement des écoles et des classes coraniques dans la wilaya d'Oran est assuré par 698 enseignants du Coran, dont 278 sont des fonctionnaires du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs et 420 sont des enseignants bénévoles.