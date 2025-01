Algérie: SoutH2 Corridor - M. Arkab participe mardi à Rome à la 1ère réunion des ministres de l'énergie concernés par le projet

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, participera mardi à Rome (Italie), aux travaux de la première réunion des ministres de l'Energie des pays concernés par le projet SoutH2 Corridor, indique un communiqué du ministère.

La participation de M. Arkab à cette réunion ministérielle, qui regroupe l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, fait suite à une invitation conjointe du vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale italien, Antonio Tajani, et du ministre de l'Environnement et de la Sécurité énergétique italien, Gilberto Pichetto Fratin.

Le ministre sera accompagné d'une délégation de haut niveau composée du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, et des présidents-directeurs généraux (PDG) des groupes "Sonatrach" et "Sonelgaz", respectivement Rachid Hachichi et Mourad Adjal, ainsi que de plusieurs cadres du secteur.

Cette rencontre, à laquelle participeront la Commission européenne et la Suisse en tant qu'observateurs, vise à "renforcer les relations de coopération dans les domaines des énergies renouvelables et du développement de l'hydrogène vert entre les pays concernés par le projet du +SoutH2 Corridor+", qui constitue "un pilier dans la stratégie des pays concernés en vue de réaliser la transition énergétique et de soutenir la transition vers une économie verte et durable", ajoute la même source.

L'Algérie, à travers cette participation, "renouvelle son engagement à renforcer la coopération régionale et internationale pour atteindre les objectifs de l'énergie propre et du développement durable, ce qui reflète sa vision ambitieuse d'être un partenaire clé dans les efforts internationaux pour relever les défis climatiques et garantir la sécurité énergétique à tous", précise la même source.

En marge de cette rencontre ministérielle, un forum d'affaires réunira des entreprises des pays concernés pour élaborer une feuille de route comprenant les prochaines étapes en vue de la concrétisation de cet ambitieux projet.

Ce forum intervient après la signature, le 14 octobre 2024 à Oran, d'un mémorandum d'entente visant à développer le projet du SoutH2 Corridor, rappelle le communiqué.