Algérie: Le chargé de gestion du Secrétariat général du ministère de l'Intérieur reçoit une délégation de l'Académie nationale chinoise de gouvernance

Le chargé de gestion du Secrétariat général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, a reçu une délégation de l'Académie nationale chinoise de gouvernance, conduite par Pr. Li Jiangtao, directeur général adjoint du département de gouvernance de cette académie, accompagné d'un groupe de professeurs et de chercheurs, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'équipe de recherche représentant le ministère, composée du directeur de la formation, du directeur général de l'Ecole nationale d'administration (ENA), ainsi que du directeur général de l'Ecole nationale des ingénieurs de la ville (ENIV), accompagnés de chercheurs des deux écoles.

Cette rencontre "s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et l'Académie nationale chinoise de gouvernance", a précisé le communiqué, ajoutant que plusieurs séminaires seront organisés au sein de l'ENA et de l'ENIV, portant sur le développement des villes intelligentes et l'aménagement urbain".

En marge de cette rencontre, "un mémorandum de coopération sur le plan d'action pour l'année 2025 a été signé entre le ministère et l'académie chinoise, portant sur plusieurs axes importants, notamment l'organisation de sessions de formation dans le domaine de la gouvernance numérique en Algérie et en Chine, et la tenue du 2e forum sur la gouvernance locale en Algérie, ainsi que la célébration du 10e anniversaire du partenariat entre les deux parties".