Algérie: Tlemcen - Plus de 25 heures de témoignages vivants sur la glorieuse Guerre de libération collectées

Tlemcen — Plus de 25 heures de témoignages vivants sur la glorieuse Guerre de libération au niveau de la wilaya V historique ont été recueillies, au cours de l'année 2024 dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris du directeur local des Moudjahidine et des Ayants-droit, Aïssa Mansouri.

L'opération a permis de recueillir 117 témoignages vivants lors de visites sur le terrain auprès des moudjahidine, des invalides de la Guerre de libération nationale, ainsi que des veuves et des enfants de chouhada dans la wilaya, a indiqué, à l'APS, M. Mansouri.

Les témoignages relatent le parcours militant de moudjahidine et de chouhada contre le colonisateur français, les batailles auxquelles ils ont participé, les tortures qu'ils ont subies de la part de l'occupant français, ainsi que la période postindépendance, a-t-on précisé de même source.

Les étudiants et les chercheurs pourront exploiter ces témoignages dans leurs recherches et travaux de fin d'études après leur présentation au conseil scientifique du Musée régional des Moudjahidine. Ce conseil, composé d'enseignants et de chercheurs en histoire d'Algérie, sera chargé de les examiner et de donner son aval pour leur exploitation, a ajouté la même source.

Le responsable a souligné que la direction des Moudjahidine et des Ayants-droit s'efforce de maintenir le lien entre la génération de la Révolution et celle de l'indépendance, en diffusant ces témoignages sur sa page officielle.

Ces témoignages seront également utilisés lors de sorties aux établissements éducatifs et de formation, dans des conférences, et lors d'expositions mettant en valeur le combat et les sacrifices des Moudjahidine et des chouhada à l'occasion des journées nationales historiques.