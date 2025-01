Congo-Kinshasa: Beni - 111 miliciens Maï-Maï Yira déposent les armes dans la chefferie de Bashu

Cent onze éléments de la milice Maï-Maï Yira, dont sept femmes, ont adhéré volontairement au processus de désarmement et démobilisation le dimanche 19 janvier dans la chefferie des Bashu, territoire de Beni. La cérémonie de reddition a eu lieu dans le village de Kivuno.

Des armes de type AK47, quelques bombes, des centaines de munitions, des uniformes et autres effets militaires ont été remis aux FARDC par ces miliciens, qui ont promis de ne plus retourner dans les groupes armés. Le coordonnateur provincial du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (P-DDRCS) au Nord-Kivu, Clovis Munihire, a salué l'engagement de ces jeunes pour la paix et encouragé les autres à leur emboiter le pas.

« Au moment où je vous parle, il y a d'autres membres des groupes armés qui continuent à se rendre. Donc, l'opération continue. Apres Bashu, ça va s'étendre partir ailleurs. A ceux qui trainent encore les pas et qui hésitent encore à rejoindre le processus, je leur demande de ne pas hésiter. Cette fois-ci il y a un cadre approprié pour ça. Il y a toute une institution, le P-DDRCS qui a tout prévu. Il y a des projets qui vont les encadrer et ils vont recouvrer une vie normale avec des projets re-intégrateurs qui vont les aider à relever leurs plans social et économique », a fait remarquer Clovis Munihire.

Au moins 1500 combattants issus de divers groupes armés encore actifs dans la chefferie des Bashu sont attendus dans les prochains jours pour le désarmement, a précisé le coordonnateur provincial du P-DDRCS au Nord-Kivu.