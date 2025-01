Madagascar: Affaire 53,7 kg d'or et 13 kg d'or - Plus 488 millions d'ariary de primes exceptionnelles pour 8 douaniers

Le Président de la République Andry Rajoelina récompense les douaniers qui ont bien fait leur travail et qui ont participé à l'interception des trafiquants qui ont tenté, en décembre dernier, de faire sortir illicitement plusieurs kilos d'or à l'aéroport international d'Ivato.

Un peu plus de 488 millions d'ariary de primes exceptionnelles ont été remis, hier par le chef de l'Etat aux 8 agents des douanes méritants dans cette affaire.

Prouesses

A commencer par les quatre douaniers qui ont intercepté les 53,7 kg d'or qu'un réseau formé de fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères a tenté d'envoyer illicitement dans une valise diplomatique. Ils ont eu droit 388 162 000 ariary, soit 97 048 574 ariary chacun. Pour les quatre autres douaniers qui ont participé à l'interception des 13 kg d'or, les primes s'élèvent à 100 155 810 ariary, soit plus de 25 millions d'ariary chacun.

Ces prouesses que le président de la République a tenu à récompenser sont les résultats des dispositifs anti-trafic mis en place par l'administration douanière, suite aux instructions que ce dernier a données, lors de la descente qu'il a effectuée à l'aéroport international d'Ivato au mois de juillet 2024.

« Tous les moyens humains matériels ont été mobilisés pour l'efficacité du dispositif qui permet, non seulement de fluidifier et d'accélérer le traitement des passagers mais également et surtout de renforcer la lutte contre les trafics », a expliqué le directeur général des Douanes, Ernest Zafivanona Lainkana. On rappelle, d'ailleurs, sur ce point que plus de 1 400 infractions douanières ont été constatées l'année dernière, dont beaucoup à l'aéroport international d'Ivato.

Fierté

Un aéroport doté de nouvelles infrastructures modernes et opérant avec de nouvelles procédures et de nouvelles méthodes de travail permettant d'optimiser l'efficacité et la rapidité du contrôle douanier. Dans son discours, le président Andry Rajoelina n'a pas caché sa fierté quant à la modernité des infrastructures aéroportuaires qui sont les premières images que les voyageurs étrangers se donnent de Madagascar.

En effet, comme tous les aéroports internationaux qui se respectent, celui d'Ivato applique des procédures douanières modernes. Pour ne citer, entre autres que la différentiation circuit vert - circuit jaune pour les marchandises sans déclaration ou à déclarer. L'espace douanier est également équipé de scanners, de caméras de surveillance et de box de fouille. Bref, de quoi donner un meilleure traitement aux passagers et surtout dissuader les candidats aux trafics qui ont désormais, en face d'eux des douaniers plus que jamais déterminés et... motivés.