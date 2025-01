Madagascar: Région Anosy - 120 000 foyers améliorés pour préserver l'environnement

Des foyers améliorés seront distribués dans les districts d'Amboasary, Tolagnaro et Betroka, pour réduire la dépendance des ménages au charbon de bois et au bois de chauffe. Alors que ces sources d'énergie restent indispensables dans certaines zones, leur consommation peut être réduite.

Magnasoa, un projet ambitieux visant à promouvoir l'utilisation de foyers améliorés dans la région Anosy, a été officiellement présenté le 17 janvier dernier à Ampandrianomby. Cette initiative, portée par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) en collaboration avec divers partenaires tels que MadAvance et SaniTap, ambitionne de distribuer 120 000 foyers améliorés dans les districts d'Amboasary, Tolagnaro et Betroka.

L'objectif principal de ce projet est de réduire la dépendance des ménages malgaches au charbon de bois et au bois de chauffe, qui restent les principales sources d'énergie pour plus de 90% de la population. À Tolagnaro, par exemple, la consommation annuelle de charbon atteint encore 73 000 tonnes, un chiffre alarmant pour l'environnement. Les nouveaux foyers améliorés permettront de réduire jusqu'à 50% la consommation de charbon, contribuant ainsi à préserver les forêts locales et à limiter la déforestation.

Lors de la présentation, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a souligné que cette initiative ne se limite pas à la protection de l'environnement. Elle vise également à améliorer la santé des ménages, en réduisant les émanations nocives causées par l'utilisation des combustibles traditionnels.

Projet pilote

La délégation, conduite par le gouverneur de la région Anosy, Voahary Rakotovelomanantsoa, a visité des sites pilotes où ces foyers sont déjà en cours d'utilisation. Pour sa région, ce projet illustre l'engagement de l'Etat dans la lutte contre les impacts environnementaux et sociaux liés à la déforestation, tout en soutenant des solutions énergétiques durables.

En partenariat avec la DPEBIO (direction de la promotion de l'éthanol et des biocarburants), ce projet pourrait servir de modèle pour d'autres régions de Madagascar, dans l'objectif de réduire l'empreinte écologique et de promouvoir un mode de vie plus durable.