Madagascar: FFKM - Continuité de la collaboration Etat - Eglise

L'alliance entre l'Etat et l'Eglise a été consolidée dimanche sur l'autel de l'Eglise FLM 67ha devant de nombreux témoins et fidèles.

FLM - EKAR

« Crois-tu cela ? » Mgr Jean de Dieu Raoelison a choisi ce verset tiré de l'Evangile selon Jean (11.26) dans l'homélie qu'il a prononcée au cours de l'office religieux organisé avant-hier après-midi, à l'Eglise FLM 67 ha. C'était à l'occasion de la passation à la présidence tournante du « Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara » (FFKM) entre le président du « Fiangonana Loterana Malagasy », le Pasteur Denis Rakotozafy et son successeur de l' « Eglizy Katolika Apostolika Romana » (EKAR), Mgr Jean de Dieu Raoelison, Archevêque d'Antananarivo.

Message présidentiel

Le président de la République a été représenté pour la circonstance par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Benjamin Alexis Rakotomandimby qui est un fidèle parmi les fidèles de l'Eglise chrétienne en général et de la FJKM en particulier. Il était porteur d'un message présidentiel axé sur la continuation ou la continuité - c'est du pareil au même - de la collaboration entre l'Etat et l'Eglise. Et ce dans le cadre de « la laïcité de l'Etat qui repose sur le principe de la séparation des affaires de l'Etat et de ses institutions religieuses et de leurs représentants », selon la loi fondamentale.

Solidarité et développement

La Constitution consacre « la neutralité de l'Etat à l'égard des différentes religions ». A l'image des personnalités qui ont assisté à la cérémonie liturgique au FLM 67 ha, en l'occurrence, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa ; la vice-présidente de l'Assemblée nationale au titre de la province de Fianarantsoa, Fomendraza Haingo Elisabeth ; la nouvelle maire élue de Tana, Harilala Ramanantsoa. Tous se sont pliés au rituel liturgique assis - debout - assis.

Y compris sur les bancs de l'opposition où l'on a vu notamment Hajo Andrianainarivelo du MMM et Rivo Rakotovao du HVM. Sans oublier des membres de la société civile comme le professeur Raymond Ranjeva, André Rasolo, le général Désiré Ramakavelo, Serge Zafimahova... Le représentant du président de la République, le ministre Benjamin Alexis Rakotomandimby a réitéré que « l'Etat et l'Eglise travaillent ensemble pour asseoir la solidarité et le développement durable dans le pays ».