Algérie: La fortification de l'Etat et la consolidation de sa sécurité passe par la construction d'un front national solide

Alger — Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, a indiqué, lundi, que la fortification de l'Etat et la consolidation de sa sécurité passent par la construction d'un front national solide.

Dans une déclaration au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Aouchiche a affirmé : "Au cours de cette rencontre, nous avons défendu ce que nous considérons comme des évidences, à savoir que le bouclier le plus efficace pour fortifier notre Etat et consolider sa sécurité nationale demeure la construction d'un front national solide, privilégiant l'approche politique dans le traitement de la chose publique".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de "l'examen de la situation politique nationale générale" et de "l'échange de vues à ce sujet", a-t-il dit, soulignant qu'elle intervient "dans un contexte international et régional marqué par des mutations géopolitiques profondes et inédites et la multiplication des menaces et provocations à l'encontre de notre pays".

A ce propos, M. Aouchiche a réaffirmé le rejet par le FFS de toute ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. "Nos relations internationales doivent être d'égal à égal et reposer sur le respect et la sacralité de notre souveraineté nationale", a-t-il insisté.

Il a en outre souligné que sa rencontre avec le président de la République avait permis "un débat riche, franc et responsable, au cours duquel nous avons souligné la nécessité d'une approche politique de réforme globale visant à consacrer le changement par l'ouverture politique, la consolidation de la démocratie et la réalisation du développement économique durable et du bien-être social".