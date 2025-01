Algérie: Le président du parti 'Sawt Echaâb' souligne l'importance de renforcer le front intérieur

Alger — Le président du parti "Sawt Echaâb", M. Lamine Osmani, a souligné, lundi, l'importance de renforcer le front intérieur et la nécessité pour la classe politique nationale d'être au diapason de la position de l'Etat dans la défense des intérêts du pays.

Dans une déclaration au terme de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Osmani a affirmé que "l'Algérie a besoin de tous ses enfants" dans les circonstances actuelles, ajoutant que "la classe politique nationale accompagne l'Etat algérien dans la défense de ses intérêts, car c'est notre devoir envers la patrie".

Dans ce cadre, le président de "Sawt Echaâb a rappelé que "l'Algérie adopte aujourd'hui une vision pragmatique dans la défense de ses intérêts", ce qui "a porté un coup aux parties qui ont pris l'habitude de pêcher en eau trouble".

Selon M. Osmani, sa rencontre avec le président de la République a permis d'ouvrir "un débat sérieux sur les différents dossiers politiques et socioéconomiques" et d'évoquer "les projets de loi relatifs aux Collectivités locales", des textes qui constituent, a-t-il dit, "un saut qualitatif à même de consolider le rôle de l'élu et son rapport avec l'Administration".

Par ailleurs, le volet social a constitué l'un des principaux axes abordés, a précisé M. Osmani, qui a souligné que "le citoyen demeure la base de toutes les stratégies adoptées".

Et d'affirmer "nous avons trouvé une oreille attentive et nous essayons de rétablir les choses avec courage politique et de façon démocratique".

"C'est cette Algérie nouvelle qui est victorieuse, lorsqu'elle écoute la voix du peuple, toutes catégories confondues et sans exclusive", a-t-il conclu.