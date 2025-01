Congo-Brazzaville: Passation des marchés publics - Une nouvelle approche pour améliorer la transparence

Le Congo entend moderniser son système de passation des marchés publics suivant la méthodologie d'évaluation MAPS II, jugée plus performante que l'ancien mécanisme. Des cadres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile se réunissent, du 20 au 24 janvier, à Brazzaville pour essayer de s'approprier le nouvel outil d'évaluation de la passation des marchés publics.

Considéré comme un standard mondial en matière d'évaluation de la passation des marchés publics, le mécanisme MAPS II est un outil permettant de promouvoir une meilleure gouvernance du système de passation des marchés publics. Celui-ci devrait à terme favoriser non seulement l'évaluation de la qualité du système de passation des marchés publics au Congo, mais aussi l'élaboration de la stratégie de réforme sur la base des forces et des faiblesses identifiées, y compris la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel adéquat.

Cette session de formation des acteurs locaux a été initiée par l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), avec l'appui de la Banque mondiale à travers le Programme accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services (Pagir). Pendant cinq jours, les participants vont échanger autour des éléments nécessaires à l'évaluation du système congolais de passation des marchés et examiner l'articulation du système de passation des marchés de la République du Congo. L'objectif de la démarche, d'après le président de régulation de l'ARMP, Ludovic Ngouala, est d'outiller les experts nationaux pour leur permettre de mener à bien l'évaluation du système de passation des marchés publics selon la méthodologie MAPS.

L'appropriation du mécanisme MAPS II suivra un processus itératif incluant la planification et le lancement de la mission, puis l'évaluation proprement dite et la restitution des résultats, suivis du sceau d'approbation MAPS pour finir au suivi des recommandations. Selon l'expert de la Banque mondiale, Pierre Morin, outre analyse du cadre institutionnel et règlementaire, la nouvelle méthodologie d'évaluation s'intéresse également à la capacité de gestion, l'examen de l'échantillon du marché, l'évaluation des écarts, les délais, les coûts et les calendriers. La finalité du processus, soutient l'expert, est de renforcer la responsabilité, l'intégrité et la transparence du système national de passation des marchés publics.

L'utilisation réelle de la MAPS II constituerait un tournant décisif pour le pays en matière de gouvernance publique, car elle permettra d'améliorer son efficacité tout en renforçant son intégrité et la transparence dans l'utilisation des fonds publics. Lançant les travaux de la session de renforcement des capacités, le conseiller du Premier ministre chargé de la gouvernance, Gervais Bouiti-Viaudo, a salué la démarche censée aboutir à une certification MAPS II, qui fournira un outil commun d'analyse des informations portant sur les aspects essentiels de passation des marchés publics.

Retenons que la vulgarisation de cet outil d'évaluation figure parmi les activités prioritaires du PAGIR pour atteindre l'indicateur de décaissement 3 du programme avec pour objectif d'améliorer la transparence des marchés publics et ainsi accompagner le basculement en budget-programme. La représentante résidente de la Banque mondiale au Congo, Louise Pierrette Mvono, a renouvelé l'engagement de son institution à soutenir le pays dans la réalisation de ses réformes.