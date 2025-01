Tunisie: Une veille constante

Parallèlement au suivi quasi quotidien qu'il accorde à l'impérieuse urgence d'éradiquer définitivement le système de la sous-traitance dans les secteurs public et privé et son souci constant de voir les autorités régionales et locales assumer pleinement les responsabilités qui leur sont dévolues et de ne plus se contenter de constater les difficultés mais de leur trouver des solutions concrètes et aussi radicales et tout en accordant un intérêt continu au suivi des relations de coopération et d'échange de la Tunisie avec ses partenaires européens et africains, le Président Kaïs Saïed ne cesse de renouveler l'attention particulière dont il entoure les Tunisiens et sa volonté de répondre positivement à leurs préoccupations, plus particulièrement en ces derniers jours, où une vague de froid traverse l'ensemble du pays et affecte en premier lieu les citoyens des régions dites défavorisées, encore en besoin d'assistance.

Ainsi, comme on l'a toujours mis en exergue, l'approche de gouvernance mise en oeuvre sous l'impulsion du Président de la République s'emploie-t-elle quotidiennement à traiter les problématiques de développement sur la base d'une feuille de route générale où les priorités sont défi nies conformément aux attentes des Tunisiens et en réponse aux revendications qu'ils expriment lors de leurs rencontres périodiques avec le Chef de l'Etat ou à l'occasion des visites inopinées que les ministres ont pris l'habitude d'effectuer, ces dernières semaines, dans les régions de l'intérieur du pays, jusque dans les contrées les plus éloignées.

Vendredi 17 janvier, en conférant avec le Chef du gouvernement et le ministre de l'Intérieur, le Président a appelé «les autorités régionales à mieux encadrer les citoyens face à la vague de froid et aux chutes de neige dans plusieurs régions du pays».

Outre les efforts déployés par les commissions régionales en charge de la prévention des catastrophes naturelles et de la mobilisation des antennes régionales et locales relevant de l'Union tunisienne de solidarité sociale (Utss), il est un devoir national et une responsabilité impérieuse de protéger par tous les moyens les habitants des régions sinistrées et de leur réunir les meilleures conditions possibles afin de dépasser, avec le minimum de dégâts, les difficultés actuelles qu'ils vivent, comme, à titre d'exemple, la pénurie passagère des bouteilles de gaz ou la flambée inadmissible de certains produits alimentaires du fait de problèmes de distribution dus aux intempéries.