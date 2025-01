Tunisie: Guide de la décarbonation - Un outil stratégique pour les entreprises exportatrices

À partir de 2026, l'Union européenne mettra en place une taxe carbone aux frontières, obligeant les importateurs à déclarer les émissions liées à la production des biens importés. Les entreprises tunisiennes exportatrices devront donc anticiper cette réglementation en évaluant et en réduisant l'impact environnemental de leurs produits et services.

La décarbonation est devenue une priorité pour les entreprises en raison de plusieurs facteurs. Les spécialistes mettent l'accent sur les enjeux climatiques et font savoir que les émissions de gaz à effet de serre (GES) contribuent au changement climatique, entraînant des risques pour les entreprises, tels que des perturbations opérationnelles et des pressions réglementaires accrues.

Répondre aux attentes des clients et des investisseurs

Ils citent également les enjeux de compétitivité qui sont tout aussi importants, car la réduction de la dépendance aux énergies fossiles permet de diminuer les coûts et de répondre aux attentes des parties prenantes, y compris les clients et les investisseurs, qui exigent de plus en plus des pratiques durables. Aussi, sur le plan des réglementations internationales, des mécanismes tels que le Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières de l'Union européenne imposent des taxes sur les produits à forte empreinte carbone, affectant la compétitivité des entreprises non décarbonées.

Ainsi, et afin d'aider les entreprises exportatrices tunisiennes à garder leur place sur les marchés mondiaux, un Guide de décarbonation des entreprises tunisiennes a été élaboré par la GIZ Tunisie en collaboration avec le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie. Ce dernier vise à accompagner les entreprises, dans la réduction de leur empreinte carbone. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du « Programme d'Appui à la Compétitivité et aux Exportations - Appui à la Modernisation de l'Industrie Tunisienne (Pace-Amit) », financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l'Union européenne (UE).

Ce guide vise d'abord à sensibiliser les entreprises à l'importance de mesurer et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), fournir des outils et des méthodes pour établir une stratégie bas carbone adaptée à chaque entreprise et aussi faciliter la mise en conformité avec les futures réglementations internationales, notamment européennes. Il a également, comme objectif de préparer les étapes pour une stratégie bas carbone.

Des étapes essentielles et des démarches à suivre

Le guide propose une approche structurée en plusieurs étapes. Cette approche passe par un engagement pour l'intégration de la décarbonation dans la planification stratégique de l'entreprise, en obtenant l'adhésion de la direction et en définissant des objectifs clairs. Les entreprises doivent, par ailleurs, calculer leur bilan GES et évaluer les émissions actuelles pour identifier les principales sources de GES et établir une base de référence.

Elles doivent aussi, développer un plan de décarbonation, identifier, évaluer et hiérarchiser les options techniques pour réduire les émissions, telles que l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'adoption d'énergies renouvelables et l'optimisation des processus.

Les entreprises sont, d'autre part, appelées à élaborer un calendrier d'actions, allouer les ressources nécessaires et définir des indicateurs de performance pour suivre les progrès. Tout cela passe par l'exploration des différentes pistes de financement et la recherche de programmes, de subventions ou de partenariats pour soutenir leurs investissements liés à la décarbonation.

Méthodes de décarbonation

Les entreprises sont appelées à mettre en oeuvre les mesures prévues, en assurant une communication transparente et en impliquant l'ensemble des parties prenantes.

Parmi les approches recommandées il y a l'efficacité énergétique qui suggère d'optimiser les processus pour consommer moins d'énergie. Se tourner vers les énergies renouvelables en intégrant des sources d'énergie propres dans la production est une des méthodes à exploiter. Les entreprises peuvent aussi développer des produits en minimisant leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie.