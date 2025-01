Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Renforcer les capacités opérationnelles et de soutien

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a fait le 20 janvier à Brazzaville une communication sur la planification des activités de l'armée courant cette année. Au nombre des axes d'efforts des objectifs assignés à chaque structure figurent en bonne place le renforcement des capacités et le soutien des forces, les ressources humaines, le renforcement des capacités en matière d'exécution budgétaire en mode programme et enfin, la préparation de l'élection présidentielle 2026.

Face aux officiers supérieurs, le ministre de la Défense nationale leur a demandé de travailler principalement à développer également les capacités en ressources humaines; renforcer les capacités en matière d'exécution budgétaire en mode-programme ; parachever le cadre organique et institutionnel du ministère ; poser les jalons de l'opérationnalisation des tribunaux militaires, conformément à la loi ; mener les activités préparatoires à l'organisation de l'élection présidentielle de 2026.

Parlant du premier axe, Charles Richard Mondjo les engage à maintenir un niveau de disponibilité technique opérationnel suffisant pour une exécution des missions qui leur sont prescrites. En cela, que ce soit par des moyens librement affectés ou avec le concours des partenaires, il leur demande d'agir si ce n'est pour l'améliorer, de préserver ladite disponibilité. Le soutien des structures techniques, a-t-il insisté, devra être optimal pour aider les forces armées à accomplir avec efficacité leurs missions régaliennes.

Du deuxième défi qui porte sur les ressources humaines, il encourage les initiatives qui émergent çà et là tendant au renforcement de leurs capacités. En cela, il en appelle donc à la finalisation de la revue des personnels de la marine nationale et de l'armée de l'air. Il demande également que les jalons soient posés pour la revue du personnel de l'armée de terre. « Les opérations de recrutement et de formation du contingent 2023 doivent se poursuivre. Les leçons tirées de ces opérations doivent nous conduire à une refonte profonde de la réglementation », a notifié le ministre de la Défense nationale.

De ce qui précède, et en se fondant sur le statut général des militaires et des gendarmes, Charles Richard Mondjo a instruit le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le directeur général des ressources humaines, le directeur général de l'administration et des finances et le directeur central du service de santé à une réécriture complète du décret portant sur le recrutement. Cette activité devra être achevée au plus tard fin mai 2025. De même, l'inspecteur général des FAC devrait y participer.

Concernant la formation du personnel, le ministre de la Défense nationale a demandé aussi au chef d'état-major général des FAC de travailler de concert avec le directeur général des ressources humaines et le directeur central du service de santé afin d'élaborer une instruction sur la sélection des candidats aux stages nationaux et à l'international, au plus tard en fin mars 2025....

Abordant le troisième axe concernant le renforcement des capacités en matière d'exécution budgétaire en mode-programme, Charles Richard Mondjo a estimé qu'a la lumière du nouveau paradigme, la gestion des ressources financières doit être optimisée pour soutenir les opérations.

Pour ce faire, il a instruit le directeur général de l'équipement, le directeur général de l'administration et des finances et le directeur des études et de la planification à y travailler promptement, afin de garantir la bonne exécution du budget des FAC au titre de cet exercice pilote, consacrant la mise en oeuvre des budgets en mode-programme. Le contrôleur général des FAC, en sa qualité de contrôleur de gestion des programmes budgétaires, participera à ces travaux.

En revanche sur le quatrième axe qui consiste en la préparation de l'élection présidentielle de 2026, le ministre de la Défense nationale a présenté à cette occasion quelques centres d'intérêt qui structureront l'action des FAC cette année. Dans ce sens, il a noté avec satisfaction que la force publique s'y est préparée et l'a exhortée à entreprendre toutes les actions indiquées pour les relever (...).