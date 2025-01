Tunisie: Ligue des champions - Laurentiu Reghecampf innove et qualifie l'EST avec brio - La recette du chef !

Achraf Jabri en pointe, Elyas Bouzaiene sur le flanc droit de la défense et le jeune Koussay Smiri aligné dans l'axe central à la place de Hamza Jelassi : Laurentiu Reghecampf a aligné un onze de départ inédit même s'il a opéré trois changements seulement. Des changements qui se sont avérés payants avec à la clé une qualification plus que convaincante aux quarts de finale en pole position du Groupe D.

Le coach "sang et or", Laurentiu Reghecampf, critiqué pour ses choix après la défaite concédée au Caire devant Pyramids, n'a pas réussi à apaiser totalement les tensions à Bamako, il y a une semaine, bien qu'il soit rentré avec la qualification en poche.

Samedi soir, le technicien roumain était attendu au tournant et il en était conscient, ce qui l'a amené la veille à déclarer lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il ne comptait pas ménager ses joueurs-cadres et qu'il allait tout faire pour offrir la victoire aux supporters comme cadeau à l'occasion du 106e anniversaire du club.

Laurentiu Reghecampf a tenu sa promesse. Mieux. Le technicien roumain a innové dans ses choix, alignant un onze de départ inédit même s'il a opéré trois changements seulement. Des changements audacieux et qui se sont avérés payants. Le coach "sang et or" a, en effet, titularisé Achraf Jabri en pointe de l'attaque, aligné le jeune Koussay Smiri dans l'axe central à la place de Hamza Jelassi et Elyas Bouzaiene sur le flanc droit de la défense.

Sur les trois joueurs titularisés, un seul ne s'est pas mis en évidence : Koussay Smiri. Il n'a pas fait, certes, de déchets techniques à titre individuel, mais il a sa part de responsabilité dans l'erreur collective qui a permis à Felisberto Dala Sebastiao de réduire le score dans le temps additionnel de la période initiale. Un moment de fléchissement qui a constitué le seul petit point d'ombre du match.

Des solutions depuis le couloir droit

Arrière droit, Elyas Bouzaiene s'est distingué par ses montées régulières et a apporté des solutions depuis son couloir à même d'être l'auteur de la passe décisive, un centrage sur la dernière ligne, qui a permis à Achraf Jabri de marquer le troisième but.

Ce dernier a, d'ailleurs, brillé de mille feux. Achraf Jabri a été incontestablement l'homme du match en marquant trois des quatre buts de la victoire. Une performance qui n'a pas échappé à Laurentiu Reghecampf, même si le coach "sang et or" préfère faire l'éloge de tous ses joueurs : "Je suis satisfait de la performance de l'ensemble de mes joueurs, et pas uniquement du trio Jabri- Bouzaiene-Smiri. Cependant, je tiens à saluer l'apport de Jabri qui a inscrit un triplé. Je pense qu'il a fait son travail d'attaquant en convertissant les occasions en buts. Il doit maintenant se libérer de la pression et continuer à travailler pour affiner ses compétences et confirmer son talent lors des prochains matchs.", a déclaré, après le match, l'entraîneur "sang et or".

Mohamed Mouhli débarque

Le milieu offensif tuniso-belge, Mohamed Mouhli, a assisté au match depuis une loge au stade de Radès. Il est arrivé samedi à Tunis pour passer la visite médicale et signer un contrat en faveur de l'EST. A noter que l'Espérance de Tunis, le RFC Liège et le joueur se sont mis d'accord sur tous les détails et il ne reste que les démarches administratives à faire. Un autre joueur a assisté au match depuis la loge. Il s'agit du jeune attaquant malien, Aboubacar Diakité. Notons enfin que le jeune défenseur brésilien de 18 ans, Jackson Cavalcante Felipe, est à l'essai.