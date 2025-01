Tunisie: Italie - Un partenariat pour la lutte contre la criminalité et la traite des humains

Tout le monde se rappelle qu'aux moments forts de la crise de la migration des subsahariens, venus en grand nombre en Tunisie, le Président de la République a toujours su placer le dossier sur un plan plus humain que d'ordre purement politique.

Cette vision prospective a été réaffirmée lors de l'entretien du Chef de l'Etat, vendredi 17 janvier au Palais de Carthage, avec le président du Sénat italien, Ignazio La Russa.

En effet, la rencontre a constitué une opportunité pour les deux parties de mettre en relief l'impératif de renforcer la coopération bilatérale dans le but de démanteler les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains et, malheureusement, très actifs des deux côtés des rives de la mer Méditerranée ainsi que dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne.

Le Président Kaïs Saïed a tenu à mettre en exergue la charge considérable subie par notre pays, tout en soulignant que les pays du Nord sont appelés à mettre du leur en redoublant d'efforts en vue de permettre aux victimes de retrouver leurs foyers et de vivre dans la dignité.

Et après avoir rappelé le refus de la Tunisie d'être «un simple lieu de transit ou un point d'installation pour ces flux», le Président de la République a réaffirmé sa conviction quant à l'importance de la stabilité dans la région dans le sens où il y va de l'intérêt de toutes les parties de la région.

Ainsi, le Président Kaïs Saïed prouve, contrairement aux préjugés répandus par certains esprits malveillants, que la Tunisie demeure un pays ouvert à toute coopération positive et bénéfique avec les différents pays du monde dans un esprit gagnant/gagnant et sur la base du respect mutuel loin de toute immixtion dans les affaires intérieures d'autrui.

D'ailleurs, la visite du président du Sénat italien, a été marquées par l'annonce de la signature de l'accord sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire des deux pays prouvant ainsi que la Tunisie reste ouverte à toutes les initiatives de coopération avec les différents pays aux quatre coins du monde, y compris les pays occidentaux et, plus précisément, ceux de l'Union européenne.

Rappelons que parallèlement à cette visite du président du Sénat italien en Tunisie, notre ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger s'est rendu à Rome pour une visite de travail de deux jours au cours desquels il s'est entretenu avec le président de la Chambre des députés italienne, Lorenzo Fontana.

Ces discussions ont permis de passer en revue les moyens susceptibles d'impulser la coopération tuniso-italienne dans le domaine parlementaire et de mettre l'accent sur son rôle dans le rapprochement entre les deux pays, outre le raffermissement des liens d'amitié et de coopération dans plusieurs secteurs et domaines.

Par ailleurs, les discussions avec le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, ont été une occasion pour évoquer plusieurs domaines stratégiques, notamment la politique, l'économie, la sécurité, l'énergie, la culture et la migration, avant d'annoncer dans une déclaration conjointe engageant l'Italie à allouer une enveloppe de 400 millions d'euros (près de l'équivalent de 1,5 milliard de dinars) pour 2025-2027, destinée notamment au projet « Tanit » pour la sécurité alimentaire.

En définitive, ce nouveau rendez-vous, à la plus haute échelle, entre dirigeants tunisiens et italiens a été une nouvelle occasion pour rappeler la position de principe de de la Tunisie favorable à l'ouverture et à un partenariat d'égal à égal sur les divers dossiers dont celui de la migration, à savoir le refus catégorique de devenir un pays de transit ou d'installation pour les migrants irréguliers, tout en soutenant que la stabilité dans la région constitue un objectif commun qui sert les intérêts de tous.