Gabon: Fawe Gabon lance le programme « Sciences, les filles, nous pouvons » à Libreville

La cérémonie de lancement de ce programme ambitieux s'est déroulée le 18 janvier dernier à Libreville, au lycée public Ba-Omar. En réalité, il s'agit pour cette initiative, d'accompagner un groupe de filles dans les matières scientifiques (Mathématiques, Sciences Physiques et Chimie, Sciences et Vie de la Terre). Pour cette première phase, l'organisation non gouvernementale va travailler avec 120 élèves issues de trois (3) établissements publics du bassin pédagogique de Libreville nord.

Parents d'élèves, élèves, enseignants, professionnels exerçant dans les domaines scientifiques ont tous répondu présent à l'invitation de FAWE Gabon pour le lancement officiel de la phase pilote de ce projet qui voudrait, avec l'appui des parrainages des élèves, atteindre l'intérieur du pays.

Dans son mot de bienvenue, la présidente de FAWE Gabon, Marie Constance Zeng Ebome a exprimé son immense joie de voir ce projet se matérialiser. "FAWE Gabon a mis en place ce programme pour encourager les jeunes filles à s'investir dans les domaines scientifiques et technologiques en leur assurant un soutien scolaire en vue de susciter leur intérêt vers les métiers de sciences. Notre programme a donc pour ambition de donner confiance aux filles afin de poursuivre des carrières dans les domaines scientifiques ".

Le programme voudrait répondre aussi à un constat déplorable. Celui du taux de plus en plus infime de candidats filles aux baccalauréats scientifiques, des séries C, D, et F. Pour FAWE Gabon, la gestion de l'éducation en général et celle des filles en particulier ne doit pas se résumer à une prise en compte des considérations exclusivement économiques, politiques ou techniques. Il est important qu'elle intègre aussi les dimensions sociales, culturelles et communautaires.

Bernadette Mbeng Ekorezok, Secrétaire Générale de FAWE Gabon a pour sa part indiqué que " le projet couvre trois (3) établissements publics, Lycée Ba Omar, CES Bas de guegue et le Lycée Diba Diba. Au total, 120 élèves volontaires sont déjà retenus, 60 de niveau 4e et 60 de niveau 2nde. L'évaluation des prérequis a été réalisée par des responsables pédagogiques des disciplines. Au niveau des enseignants et pour l'exemplarité le soutien sera organisé par une dizaine d'enseignantes confirmées, encadrées par les membres de FAWE Gabon".

Toutes les activités du programme seront organisées au sein du lycée public Ba Omar chaque samedi de 8h à 13h. Les mathématiques, la physique, la chimie et les sciences de la vie et de la terre sont les quatre (4) matières retenues pour le démarrage. FAWE Gabon voudrait à long terme, entre autres, accompagner les filles de la 4e en terminale, offrir des allocations d'études aux filles qui vont étudier les sciences, développer des partenariats pour l'obtention des stages.

Depuis sa création en 1995, d'abord sous l'appellation de l'Association des Femmes Educatrices du Gabon (AFEG) et ensuite Forum des Éducatrices Africaines (FAWE) Gabon, l'ONG n'a cessé de jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'éducation inclusive et de qualité des filles et dans l'autonomisation de la femme.