Tunisie: Banque mondiale - Economies en développement - Les 25 prochaines années seront plus difficiles

« Dans un contexte marqué par le repli progressif de l'inflation et des taux d'intérêt, l'économie mondiale devrait croître de 2,7 % en 2025 et 2026, soit un taux comparable à celui de 2024 », c'est ce qu'a révélé récemment la Banque mondiale. D'après la même source, les économies en développement, qui contribuent à 60 % de la croissance planétaire, devraient terminer 2025 avec des perspectives de croissance à long terme au plus bas depuis 2000.

Dans les économies en développement, la croissance se consolidera autour de 4 % au cours des deux prochaines années, mais cette performance, en deçà des niveaux pré-Covid, ne sera pas suffisante pour permettre les progrès nécessaires. L'intégration économique mondiale s'est essoufflée : les flux d'investissements directs étrangers vers les économies en développement ont été réduits de moitié par rapport au début des années 2000.

D'après la Banque mondiale, en 2024, les nouvelles restrictions commerciales mondiales étaient cinq fois supérieures à la moyenne de 2010-2019. Ces facteurs ont entraîné une chute de la croissance économique globale, qui est passée de 5,9 % dans les années 2000 à 5,1 % dans les années 2010, avant de tomber à 3,5 % dans les années 2020.

« Pour les économies en développement, les 25 prochaines années seront plus difficiles que les précédentes. La plupart des forces qui avaient autrefois contribué à leur essor ont disparu, pour laisser place à de puissants vents contraires : fardeau de la dette, croissance atone des investissements et de la productivité, impact et coût croissants du changement climatique... Dans les années à venir, les économies en développement auront besoin d'un nouveau modèle stratégique qui mette l'accent sur l'adoption de réformes visant à accélérer l'investissement privé », souligne Indermit Gill, économiste en chef et premier vice-président du Groupe de la Banque mondiale, chargé de l'Économie du développement.