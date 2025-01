Tunisie: Le projet « Cinématdour » - Une pérennité et des chiffres

S'il y a un projet à caractère cinématographique et social qui a résonné auprès d'un large public, c'est bien « Cinématdour ». Son impressionnant véhicule fait toujours office de salle de cinéma pour de nombreux citoyens tunisiens qui ne connaissaient rien du 7e Art ou qui n'ont jamais accédé à une salle obscure. « Cinématdour » continue de sillonner les régions intérieures, le sud tunisien et autres villes parfois isolées, souvent méconnues ou défavorisées.

En Tunisie, le cinéma n'a pas été auparavant aussi à la portée et accessible. « Cinématdour » fait écho auprès d'un public qui n'hésite pas à partir à la découverte ou à expérimenter. Ce bus se déplace, se transforme en salle de cinéma et existe depuis plus d'un an. Il génère un intérêt sans cesse grandissant, rassemble des adhérents, initie souvent aux projections cinématographiques, touche toutes les franges sociales, diffuse au plus loin cet art. Rien qu'en 2024, des milliers de personnes ont vécu l'expérience et ont formé spontanément une communauté « Cinématdour ».

Des routes et des accomplissements

Rien qu'en une année, « Cinématdour » c'est 528 séances de cinéma, films tunisiens, internationaux et inclusifs pour malentendants et malvoyants. C'est 22.294 entrées générées dont 13.450 dans le cadre des programmes RSE et 1099 tickets offerts à des associations et à des jeunes en situation d'handicap ou de vulnérabilité. La musique a été très présente avec l'organisation des 4 cinés - concerts et de 2 concerts en plein air. Un pré-lancement a eu lieu à Ain Zaghouan en janvier 2024, avec une conférence suivie d'un concert de la chanteuse Imen Khayati.

La phase de pré-lancement a duré jusqu'en avril dans la région du Grand Tunis, puis direction Gabès à partir du mois de mai 2024. L'équipe a largué les amarres sur place jusqu'à mi - juillet 2024 en enchainant et la ville de Gabès et les délégations autour comme Matmata et la nouvelle Matmata, El Hamma, Menzel El Habib, Zarat, Chenini. Le moment fort dans ce gouvernorat reste sans doute la participation du « Cinématdour » au festival « Gabès Cinéma Fen » et l'organisation des 4 cinés-concerts « Feelings » avec Kaso, Une participation fructueuse avec ses 68 séances et ses 2.788 entrées.

Direction Tozeur, en octobre avec le programme RSE et son arrêt au centre-ville de Nafta. La présence de « Cinématdour » sur place a généré 7.292 entrées pour 91 séances de films. Un concert avec Halim Yousfi et « Gultrah Sound System » a également été organisé.

Le passage à Tozeur n'a pu se faire sans un arrêt à « Dar Chraiet » : sur place ont été réalisées 19 séances et 691 entrées. En novembre 2024, c'était autour de Gafsa d'accueillir le bus magique en réalisant 66 projections pour 3.353 spectateurs. Dans la région Jammel à Monastir, c'est 200 séances effectuées pour 2.193 entrées offertes. Presque une année plus tard, c'est retour à Tunis, pour la réalisation d'un programme phare « Ciné - santé », organisé par l'OMS et qui a sensibilisé sur les enjeux prioritaires à la santé publique.

L'évènement s'est déroulé à Hay Hlel, dans un centre de protection maternelle et infantile en 56 séances ciné-débats, ramassant 3.965 entrées offertes, et organisant 11 ateliers d'apprentissage artistique et 33 rencontres avec des personnalités culturelles, médiatiques et sportives. L'année précédente fut fructueuse et amplement validée. Pour 2025, des projets ciblés verront davantage le jour et une vision ambitieuse s'apprête à se concrétiser sous un slogan

« Ensemble pour 2025 : Construisons un impact durable et solidaire ! ». « Cinématdour » encourage à être actif socialement et sur le plan culturel, tout en soutenant l'accès à la culture pour tous. L'initiative promeut des valeurs universelles d'éducation, d'inclusion et de solidarité, inspire les générations futures grâce à ses accomplissements et renforce votre engagement sociétal en investissant dans des projets à empreinte durable. Pour suivre l'actualité « Cinématdour », suivez le projet sur les réseaux sociaux.