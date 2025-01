Congo-Kinshasa: Un FARDC fait défection en plein combats avec le M23

La localité de Lumbishi, dans l'est de la République démocratique du Congo, est tombée entre les mains du M23 ce week-end.

"Pendant que nous combattions les M23, la population est venue me dire que ceux qui arrivent ce sont les généraux Baudouin et Kakufe. Tous ces noms qui m'ont été cités, je me suis rendu compte que c'était les généraux avec qui nous étions dans le CNDP. Ils ont vu plus loin au regard de l'injustice, des tracasseries et autres qui existent au sein des FARDC. Ils ont donc décidé de se mettre ensemble pour libérer le peuple qui souffre de cette situation. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'unir à eux. "

C'est en ces termes que le l'ex-officier FARDC s'est exprimé devant la foule pour expliquer sa défection. Et ce n'est pas une première ; un scénario similaire avait déjà eu lieu en 2012.

A l'époque, sept officiers supérieurs des FARDC et dix soldats de rang avaient quitté les rangs de l'armée régulière dans le Nord-Kivu pour rejoindre le mouvement rebelle du M23. Sa principale revendication d'alors était l'application des accords signés en 2009 entre le gouvernement et l'ex-mouvement rebelle du CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple.

Une autre défection a marqué les esprits : celle du colonel Charles Sematama, au Sud-Kivu, en 2021. Il avait quitté les FARDC pour rejoindre Michel Rukunda alias Makanika lui-même déserteur des FARDC et qui avait fondé le groupe armé Twigwaneho.

Pourquoi autant de défections ?

Josaphat Mussamba est doctorant à l'Université de Gand, en Belgique. Il s'intéresse aux questions des groupes armés dans les deux Kivu.

"Ce qui est surprenant ici, c'est la raison avancée par le capitaine Bahati pour expliquer pourquoi il a fait défection. Il explique que c'est parce que ce sont ses amis du RDC avec qui il n'a pas rompu les liens et les réseaux. C'est une raison de plus qui démontre que les liens à travers les réseaux de communication restent encore très forts. "

Josaphat Mussamba énumère les cinq raisons majeures avancées par les membres des FARDC pour justifier qu'ils changent de camp.

" La défection liée à la protection communautaire, la défection pour injustice et marginalisation au sein de l'armée, pour cette raison beaucoup ont fait défection. Troisième raison, la défection liée aux ambitions de conquête de pouvoir pour certains militaires. Il y a aussi des défections liées à des enjeux de grade parce que si des dialogues se tiennent entre le gouvernement et les groupes armés en cas de discussion ou de dialogue. Cinquièmement, une défection liée à des risques de poursuite judiciaire en cas d'indice de collaboration avec des ennemis sur le théâtre des opérations. "

Les combats se poursuivent actuellement entre l'armée et les rebelles du M23. Ce lundi 20 janvier, l'armée a lancé de nouvelles contre-offensives en vue de reconquérir Masisi-centre et Ngungu. De son côté, Amnesty International publie ce lundi un rapport qui affirme que le groupe armé M23,soutenu par le Rwanda, et l'armée congolaise ont eu un recours accru aux "armes explosives dans les zones peuplées" de l'est de la RDC au premier semestre 2024.