Tunisie: CAB - Assemblée Générale Elective - Des conditions qui découragent !

Comme nous l'annoncions il y a à peine quelques jours sur ces mêmes colonnes, le CAB tiendra le 3 février 2025 son Assemblée générale ordinaire au cours de laquelle on lira les rapports moral et financier avant de passer, dans un deuxième temps, aux élections d'un éventuel nouveau président du Club. En effet, les adhérents procéderont au vote à l'issue des travaux de l'assemblée générale élective si, bien évidemment, le quorum est atteint.

Sinon on reportera ce rendez- vous pour deux semaines quel que soit le nombre des présents à cette occasion. Voilà pour la forme! Concernant les éventuels candidats à la candidature, il est fort probable qu'il n'y aurait personne pour se présenter à de telles élections pour briguer un mandat de président du CAB, tellement les conditions sont décourageantes.

Le parcours du combattant...

Outre l'obligation d'envoyer des listes contenant au moins quatre noms au siège du club au 27 avenue Hédi Chaker, avoir, au minimum, 25 ans pour les membres et 35 ans pour le président ayant tous un casier judiciaire vierge et posséder la nationalité tunisienne, les autres conditions n'aident pas les candidats à se bousculer au portillon! La première parmi celles-ci exige du candidat à la présidence de « ramener» avec lui la coquette somme de 100 mille dinars sous forme de don comme soutien au club. La seconde est que le président sortant ne demande pas à être remboursé de son propre argent dépensé pendant son mandat, le tout dans une lettre d'engagement avec les pièces justificatives légalisées qui constitueront le dossier.

Excusez du peu! Plus parcours du combattant que ça, il n'y en a pas... Tous ces obstacles sont érigés contre les éventuels candidats espérant se servir du CAB et non le servir, nous révèle une source proche du club. Quand on ajoute à toutes ces « barrières» la somme de 2,7 millions de dinars non honorés envers essentiellement de nombreux ex-joueurs qui sont passés par le CAB, on comprend mieux la situation...