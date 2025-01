Madagascar: Aires protégées du pays - 172 milliards d'Ar pour renforcer la gestion des ressources naturelles

A peine inaugurée, la maison de la diplomatie verte a été le théâtre d'un événement d'importance capitale pour la biodiversité et les aires protégées de Madagascar. L'événement a consisté à la signature de la convention de financement du nouveau programme de l'Union européenne « Famindra » : Faritra Arovana Mirindra - Aires Protégées gérées de façon harmonieuse.

« Cette signature illustre la continuité et l'envergure du partenariat entre Madagascar et l'Union européenne ». Avec un budget total de 35 millions d'euros (172 milliards d'ariary), ce programme « vise à renforcer le fonctionnement du Système des Aires Protégées de Madagascar et à améliorer la gestion durable des ressources naturelles.»

FAMINDRA rentre dans le cadre de l'Initiative Equipe Europe « Pacte vert » du Global Gateway, et est mis en oeuvre par la Banque de développement allemande KfW en collaboration avec la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM) et Madagascar National Parks (MNP). Le tout avec une approche intégrant les communautés locales à la gestion des ressources.