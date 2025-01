Madagascar: Projet PACFC - Accompagnement des PME exportatrices à la recherche de débouchés à l'extérieur

Le projet d'aménagement des corridors et de facilitation de commerce (PACFC) est un projet gouvernemental qui est mis en oeuvre dans le pays, plus particulièrement dans la partie Sud de la Grande île avec l'appui financier de la Banque africaine de développement (BAD).

Son principal objectif est de contribuer à l'intégration économique et sociale de la partie Sud de Madagascar en désenclavant totalement cette région grâce à l'ouverture et à l'opérationnalisation des corridors de transport vers le reste du pays et les blocs régionaux. On peut citer, entre autres, la SADC (Communauté de développement d'Afrique australe), le COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et australe), la COI (Commission de l'Océan Indien) et la ZLECAf (Zone de libre échange continentale africaine).

Ce projet vise ainsi à améliorer les connectivités de la Grande île avec les pays membres de cette sous-région en vue d'accroître les échanges commerciaux. Un accompagnement et une formation des exportateurs dans la région Anôsy ont ainsi été réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet d'aménagement des corridors et de facilitation de commerce afin de faciliter la recherche de débouchés à l'extérieur notamment sur les marchés régionaux.

Recherche de nouveaux marchés

« Cela concerne plus précisément la composante Facilitation du commerce du projet dont les objectifs consistent à simplifier, moderniser et optimiser les processus d'exportation et d'importation tout en mettant à niveau le cadre réglementaire pour la qualité et la normalisation. Cet appui à la recherche de débouchés contribue également à améliorer la rentabilité, la qualité et la productivité des chaînes de valeur dans les zones d'influence du projet », a expliqué Solofonirina, le chef adjoint du projet PACFC.

Les PME (petites et moyennes entreprises) exportatrices bénéficiaires de ce renforcement de capacité sont ainsi formées en matière de modernisation des systèmes douaniers, de la mise en place d'un portail d'informations commerciales et de la mise en place d'une infrastructure nationale pour la qualité et la normalisation.

Quant à leur appui proprement dit, le projet PACFC a recruté le Cabinet esprit d'entreprise en vue d'accompagner et d'incuber 49 PME pour être des futurs exportatrices situées dans ses zones d'influence. Leur formation est axée sur le renforcement de capacité en gestion, en entrepreneuriat, en technique améliorée et en commerce international. La recherche de nouveaux marchés et l'amélioration de la qualité des produits ne sont pas en reste.

Identification des obstacles

En outre, des PME exportatrices bénéficient également d'un accompagnement et de formation dans le cadre de ce projet financé par la Banque africaine de développement. « Cet appui porte notamment sur la gestion, l'entrepreneuriat agricole et le commerce international afin de contribuer au développement des chaînes de valeur agricole dans les filières prioritaires de la région Sud de Madagascar. Parlant du volet facilitation de commerce, la recherche de débouchés et l'intégration dans les marchés régionaux constituent les principales préoccupations pour que les acteurs bénéficiaires puissent améliorer leurs sources de revenu tout en développant de nombreuses opportunités commerciales. Dans la foulée, l'identification des obstacles liés au commerce et les solutions y afférentes ont également été discutées dans le cadre de cette formation prodiguée aux PME exportatrices dans la région Anôsy », a-t-il poursuivi.

Répondre aux besoins des marchés

Pour sa part, la représentante des exportateurs bénéficiaires de ce renforcement de capacité a soulevé l'importance de cet accompagnement et de cette formation pour le développement et l'extension de ses activités. « Se spécialisant dans le domaine de l'apiculture et de la production de miel, nous envisageons d'améliorer notre production tant en quantité qu'en qualité afin de répondre aux besoins des marchés. Cette formation nous est ainsi très utile », a-t-elle confié.

Quant au président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Anôsy, il a évoqué que la relance des exportations dans le Sud contribue à la réduction du chômage et au développement des échanges commerciaux d'autant plus que le projet PACFC se charge du désenclavement des zones à fortes potentialités agricoles en construisant des infrastructures routières. « Même les opérateurs dans la région Atsimo-Atsinanana peuvent exporter en expédiant leurs produits agricoles via le port d'Ehoala situé dans notre région », a-t-il conclu.