Madagascar: Base Toliara - Une fierté pour le fokontany de Ranobe

Le projet Base Toliara opère en tout respect des traditions et coutumes locales. A Ranobe, le site d'extraction minière, la relance du projet a été marquée par la traditionnelle cérémonie de sacrifice du zébu.

La cérémonie qui a vu la présence des notables et autorités locales était un moment de réjouissance pour la population de Ranobe plus que jamais convaincue des avantages du projet.

Elément incontournable

Venus massivement à cette cérémonie, les habitants de Ranobe ont affiché leur fierté d'abriter un projet qui porte le nom de leur Fokontany. En effet, le projet Ranobe, comme on appelle également cet immense investissement minier, est considéré comme un élément incontournable du développement économique par la population.

« La population de la commune d'Ankilimalinike s'en réjouit car la réouverture de Base Toliara rime avec la construction d'écoles, le transfert des tombeaux, la compensation foncière », déclare le jeune Miandry. « Le site d'exploitation minière se situe à 15 km de Benetsy. Les rumeurs disant que ce projet est destructeur sont totalement fausses et ne visent qu'à troubler l'opinion publique. On n'est pas fous de l'avoir accepté », annonce pour sa part Rafesy, un autre habitant.

Bienfaits

Toto Ramanoely, vice-président du Fokontany de Ranobe reconnaît également les bienfaits du projet et déclare : « C'est avec joie que nous accueillons les représentants de l'État. Nous remercions l'État d'avoir autorisé la relance de Base Toliara après 5 ans de suspension. Et maintenant que c'est chose faite, nous pouvons espérer des emplois pour nos jeunes, des programmes sociaux comme la construction d'écoles, d'hôpitaux, la compensation foncière et l'adduction d'eau potable. »

Heriharivelo Risite, directeur des infrastructures et du développement de la région reconnaît l'apport de Base Toliara pour le bien-être de l'Atsimo-Andrefana.« À part les emplois directs qui seront créés, le secteur privé peut également en tirer profit avec les emplois indirects et les marchés induits qui en découlent. À considérer l'envergure de ce projet, il n'a pas son égal dans la région et sert aussi de vitrine économique pour les autres régions », a-t-il déclaré.