Madagascar: Malagasy Pro Padel Tour - La saison 2025 débute en février

La nouvelle saison 2025 du Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) débute en février, portant avec elle l'espoir de nouvelles performances et d'une démocratisation encore plus forte du padel à Madagascar.

Créé en juillet 2023 par les entrepreneurs Gary Ah-Waye et Sébastien Andriantsoa, le MPPTour s'est rapidement imposé comme un acteur majeur dans le développement de ce sport émergent sur l'île. En moins de deux ans, le MPPTour a organisé plus de 40 tournois locaux, soutenus par des événements phares qui ont contribué à structurer et à populariser le padel à Madagascar. L'année 2024 a été marquée par l'essor de la discipline, avec 26 compétitions organisées à travers l'île.

Un des moments forts de 2024 a été la venue du coach international Julien Bondia, dont les compétences techniques ont permis aux joueurs malgaches de franchir un cap dans leur progression. Ce renforcement des compétences locales a porté ses fruits sur la scène internationale.

Deux titres

Le padel malgache a marqué l'histoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations de padel, organisée en Mauritanie. Les sept meilleurs joueurs du classement MPP Tour ont remporté le titre de Champion d'Afrique, soulignant ainsi la montée en puissance du padel sur la Grande île. Ce succès continental a positionné Madagascar comme une nouvelle force du padel en Afrique, une réussite qui ne fait que renforcer les ambitions du MPPTour.

Septembre 2024 a également été le théâtre de la première Island Padel Cup, un tournoi régional organisé à Antananarivo. L'événement a réuni les meilleurs joueurs de La Réunion et de Maurice, et a permis de renforcer les liens sportifs entre ces îles.

L'équipe masculine malgache a décroché le titre de championne de l'océan Indien, tandis que l'équipe féminine a pris la deuxième place, derrière les Réunionnaises, un résultat prometteur pour l'avenir. La fin de saison a été marquée par le prestigieux Orange Padel Master, un tournoi d'élite réunissant les 16 meilleurs joueurs et joueuses de Madagascar.

Nouvelle saison prometteuse

Fort de ces succès et d'une dynamique positive, le MPPTour ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La saison 2025, qui débute en février, promet d'être encore plus riche en compétitions et en performances. L'objectif est de continuer à démocratiser le padel à Madagascar et de renforcer la place du pays sur la scène africaine.