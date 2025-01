Madagascar: Transformation agricole - La concertation nationale fixée pour les 23 et 24 janvier 2025

Ce grand rassemblement réunira différentes catégories de parties prenantes pour mieux comprendre les enjeux et défis de la transformation agricole, d'enclencher les solutions adéquates, de fixer les conditions de mise en oeuvre afin d'obtenir un maximum d'effet multiplicateur et d'impacts visibles sur la productivité.

Deux jours de concertation nationale sur la transformation agricole auront lieu les 23 et 24 janvier prochains au CCI Ivato Antananarivo. Placée sous le haut patronage d'Andry Rajoelina, Président de la République de Madagascar, la concertation nationale sera organisée conjointement par le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Secrétariat d'État en charge de la Souveraineté Alimentaire et le programme Fihariana.

Les objectifs de cette concertation sont établis sur trois niveaux : aligner les objectifs pour créer un cadre commun de concertation et d'échanges qui permette d'allier les ambitions et les interventions de chaque acteur et partie prenante du secteur agricole ; renforcer les mandats et le consensus et élaborer un plan stratégique concerté.

Acquis

Aujourd'hui, de nombreuses initiatives soutenues par les ressources propres de l'Etat, l'intervention des partenaires à travers des projets et les fonds propres des autres acteurs du secteur privé, de la société civile existent. Des lettres de politiques, et les stratégies sectorielles ont été rédigées. Cependant, des défis cruciaux demeurent et l'agriculture et l'élevage restent en quête de performance et d'innovation.

La production nationale requiert des améliorations et les conditions de réussite de l'agribusiness méritent d'être davantage soutenues et optimisées. D'où l'importance de la tenue de cette première concertation nationale sur la transformation agricole, qui sera déclinée en plusieurs séquences : des panels, des sessions plénières, des regroupements thématiques, des tables rondes et des travaux de commissions.

Au menu

Le panel d'ouverture parlera des enjeux de la transformation agricole. Il fera intervenir le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, le Ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, le Ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue, le Ministère de la Défense Nationale, le programme Fihariana, le Secrétariat d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté Alimentaire ainsi que l'Economic Development Board of Madagascar.

Dans les diverses activités, paysans, producteurs, instituts de recherches, secteur privé, société civile interviendront et auront leurs rôles à jouer pour déboucher, à la fin de la concertation, sur les principaux axes du plan national de transformation agricole de Madagascar qui seraient affinés et consolidés.