Madagascar: Développement durable - Une stratégie conjointe européenne pour le pays

Un engagement renforcé pour le développement durable. C'est ce que représente la stratégie conjointe lancée le 19 janvier. Les ambassadeurs d'Allemagne, de France et de l'Union européenne à Madagascar se sont réunis à Toliara pour signer la déclaration officielle du lancement de la Stratégie conjointe européenne à Madagascar (SCE).

Ce plan stratégique orientera les actions de coopération jusqu'en 2027 et se chiffre actuellement à près d'un milliard d'euros (environ 5 000 milliards d'ariary), couvrant à la fois des projets en cours et à venir. La cérémonie, qui s'est tenue à l'Hôtel Moringa en présence de la ministre de l'Économie et des Finances, illustre l'engagement de l'Europe à accompagner Madagascar dans ses défis de développement.

Cette stratégie s'inscrit dans l'initiative globale Global Gateway de l'Union européenne, qui vise à unir les forces des acteurs européens pour maximiser l'impact de leur action extérieure.

Initiatives

L'approche « Équipe Europe » regroupe des acteurs principaux tels que l'Allemagne, la France, et l'UE, ainsi que leurs agences de développement, comme l'AFD, la GIZ et la DG ECHO, ainsi que les institutions financières de développement comme la BEI et la KfW. L'objectif est d'aider Madagascar à lutter contre la pauvreté, promouvoir un développement économique durable, renforcer la démocratie, protéger les droits humains et défendre l'environnement.

La Stratégie se décline en trois initiatives phares alignées avec les priorités de la politique générale de l'État. Le premier est « Investir dans la jeunesse », pour maximiser le potentiel des jeunes dans les secteurs de l'éducation, de la santé et la vie citoyenne. Le deuxième, le Pacte vert, pour une croissance économique inclusive et durable, avec un focus sur la gestion des ressources naturelles et la résilience au changement climatique.

Et enfin les Énergies renouvelables et durables, visant à améliorer l'accès à l'électricité, notamment en milieu rural, et à encourager l'investissement dans ce secteur. Les ambassadeurs poursuivront leur mission par la visite de projets emblématiques, dont l'électrification rurale à Mangily et un projet de soutien à la société civile à Toliara, mettant en lumière l'impact concret de cette coopération européenne.